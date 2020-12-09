研究：若不受人类因素干扰 白化珊瑚仍可复原

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（法新社巴黎9日电） 科学家今天表示，只要不受到人类持续干扰，即使因长时间泡在温暖海水而白化的珊瑚仍能够复原。这项发现为濒危的海底生态系统带来希望，而它们对海洋生物至为重要。

研究人员追踪观察太平洋耶诞岛（Kiritimati atoll）的珊瑚礁，2015年至2016年间出现特别强的圣婴现象，致使当地的海水升温持续史上最长的一段时间，他们原本预期会看到大规模的珊瑚白化。

但研究人员发现，尽管泡「热水澡」长达10个月，那里的珊瑚活下来了。

研究报告共同作者波姆（Julia Baum）说：「我们非常震惊…发现珊瑚礁不但全部没有死亡，其中部分甚至看不出来状态很差或者白化。」

这份研究报告发表在「自然通讯」（NatureCommunications）期刊。

加拿大维多利亚大学（Canada VictoriaUniversity）生物学教授波姆告诉法新社：「虽然在如此高压环境下，它们仍复原了。」

然而其中有个玄机，唯有未受到像是水污染等人类压力因素干扰的珊瑚，才比较能撑过这波热浪。

珊瑚礁在全球仅覆盖不到1%的海床面积，却有多达1/4海洋物种在此栖息、觅食与繁衍。

气候变迁导致海水温度过高，珊瑚体内的海藻会排出，共生的虫黄藻会逐渐离开珊瑚体内，把颜色带走后，只剩下透明的珊瑚虫与骨骼，形成珊瑚白化现象。

© 2020 AFP