研究：英国变异株传染力强 不会增加重症风险

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（法新社巴黎12日电） 根据今天发布的研究报告，与其他新型冠状病毒变异株相比，感染英国的变异病毒株并不会增加2019冠状病毒疾病（COVID-19）严重性，研究也证实英国变异病毒株的传染力更强。

英国变异株B117是去年底在英格兰东南部各地蔓延开来，是目前在多数欧洲地区传播的主要病毒株。先前有数篇研究报告指出，感染英国变异株比感染一般病毒株更可能死亡。

然而，两篇分别发表于「刺胳针传染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）与「刺胳针公共卫生期刊」（The Lancet Public Health）的研究报告发现，没有证据显示感染B117的患者症状较严重，或罹病时间比感染不同变异株的患者长。

但研究发现，感染英国变异病毒株，患者身上的病毒量较高，病毒繁殖率也比一般变异病毒株高。

第一篇研究报告的作者检视341名在去年底确诊的患者数据，发现有58%的患者感染B117病毒株，有42%感染的不是B117变异株。

在感染B117病毒株的患者中，有36%病情严重或不治；并非感染B117病毒株的病患中，有38%病情严重或不治。这显示B117与严重感染风险升高没有关系。

数据显示，感染B117病毒株的患者通常较年轻，病例较常发生在少数族群中。

研究报告作者也检视核酸检验（PCR）数据，分析病毒株的传染力，发现B117样本的病毒量比非B117样本多。

新加坡国家传染病中心（National Centre for Infectious Diseases）专家评论第一篇研究报告时表示，这项研究结果与前3篇认为B117比其他变异株更致命的研究相互矛盾。

但他们说，发表于刺胳针的研究报告使用的是全基因体定序，且有较多元的病患参与并参考更多样的疾病结果，因此较具优势。

这些没有参与研究的专家说：「在这个追踪性研究中，发现感染B117与重症风险和死亡率升高无关令人宽慰，但仍需要展开更大型的研究以进一步确认。」

第2项研究分析3万6920名英国COVID-19症状应用程式（App）使用者自行通报的数据，这些使用者是在去年9月28日到12月27日间确诊。

研究人员发现，B117变异株的繁殖率是一般新型冠状病毒变异株的1.35倍，但也发现没有证据显示重症风险升高。

© 2021 AFP