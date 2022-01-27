研究：英格兰Omicron病例近2/3是重覆感染

（法新社伦敦26日电） 伦敦帝国学院今天发布的大规模长期追踪调查显示，1月间检测COVID-19呈阳性的英格兰民众，2/3先前曾经染疫或疑似染疫。而英格兰现在所有新增确诊病例几乎都是Omicron引起。

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法新社报导，伦敦帝国学院（Imperial College London）这项研究COVID-19（2019冠状病毒疾病）传播力的最新报告，进一步证实了Omicron变异株的免疫脱逃力。

伦敦帝国学院长期以来例行性进行COVID-19筛检评估，其中一环让该校于本月5日到20日期间，自英格兰各地收集到随机采样的约10万件有效自我拭子检测样本，约4000件呈阳性反应，其中近3600个案有明确指出自己过去是否染过疫。

这些回覆者中，约65%过去曾检测呈阳性反应，有7.5%怀疑自己先前曾经感染COVID-19，但没有接受检测确认。

研究作者群在摘要中提到，曾经染疫与Omicron重覆感染高风险有关。

不过，指导这项研究的艾略特（Paul Elliott）提到，并非全部病例都能证实是重复感染，因为有些可能是残存疾病，也就是同一次感染被二度验出阳性。

但伦敦帝国学院研究中所通报重覆感染人数，比英国卫生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）公布的要来得多，后者最新数字显示，英格兰所有确诊病例中，有11%是重覆感染。

重覆感染的定义是：至少相隔90天，连续检测呈阳性的个体。

伦敦帝国学院调查也证实，英格兰几乎所有新确诊病例都是Omicron引起的，此变异株自去年11月以来横扫了英国全境。

研究也发现，1月份的随机采样中呈阳性反应人数，要比前一个月的高出3倍。

报告说，「我们2022年1月在英格兰观察到SARS-CoV-2病毒感染率达空前水准，且Omicron几乎完全取代了Delta变异株。」

不过，这项研究也侦测到，Omicron在成人群体中的流行程度已开始减低。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP