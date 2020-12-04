研究：莫德纳疫苗施打至少3个月后 抗体仍有高水准

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（法新社华盛顿3日电） 根据今天公布的研究，美国莫德纳生技公司（Moderna）的新型冠状病毒疫苗，能使人体免疫系统产生持续至少3个月的强效抗体。莫德纳11月16日宣布自家疫苗防护力高达94.5%。

共同研发疫苗的美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）团队，研究了第一阶段临床试验34名成人受试者的免疫反应，包括年轻人与老年人。

研究员在新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）撰文表示，阻止病毒侵入人体细胞的抗体「正如预期，随着时间略微减少，但在接种追加疫苗的3个月后，抗体在所有受试者体内仍保持高水准。」

这支2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗名为mRNA-1273，须间隔28天分两次注射。

即使研究对象体内的抗体随着时间减少，也不一定会成问题。

NIAID院长佛奇（Anthony Fauci）与其他专家表示，若再次染疫，免疫系统很可能会记得病毒，并产生新的抗体。

振奋人心的是，研究显示这支疫苗触发了一种应该有助于所谓记忆反应的特定类型免疫细胞，但需要投入更长期的研究去证实。

德州农工大学德克萨卡纳分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒学者纽曼（Benjamin Neuman）说：「研究可以肯定的重点包括，有证据证明，在接种第2剂疫苗90天后，抗体反应仍相对强烈。」

他还表示：「疫苗在年轻患者体内产生的抗体，比在年老患者体内产生的要多，但即使在70岁以上患者的身上，也出现了相当强烈的免疫反应。」

© 2020 AFP