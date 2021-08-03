研究：西班牙古洞穴艺术证实尼安德塔人作品

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（法新社华盛顿2日电） 最新发表的一项研究显示，西班牙一处古老洞穴中的颜料石笋确实是尼安德塔人（Neanderthals）6万多年前的作品。过去尼安德塔人一向被认为野蛮，而且原始未开化。

2018年发表的一篇论文认为西班牙阿尔达雷洞穴（Cueva de Ardales）发现的红色颜料是已灭绝的尼安德塔人作品后，在原始人考古学界引发争议。

这个涂有颜料的石笋测定的年代显示至少为6万4800年前，当时现代人类尚未在欧洲大陆上活动。

新研究报告的共同作者、波尔多大学（University of Bordeaux）的戴瑞哥（Francesco d'Errico）告诉法新社，这项发现却引发争议，一篇科学论文指出，这些颜料或许是天然形成，出于氧化铁流动的结果。

今天发表在国家科学院学报（PANS）期刊的最新研究，揭露这些颜料的成分和位置与天然形成的过程不符，而是透过泼洒和吹气而成。

此外，它们的质地也和洞穴内取得的天然样本不符，意味着这些颜料是来自外部。

更详细年代测定显示这些颜料是在不同的时间点使用，相隔超过1万年。

戴瑞哥指出，这「支持在长达数万年期间，尼安德塔人曾数度前来，在洞穴里以颜料做记号的假设」。

尼安德塔人的「艺术」固然难以和史前现代人的壁画作品相比，像是3万多年前的法国肖维岩洞（Chauvet-Pont d'Arc）壁画。

但这项新发现再添证据证明尼安德塔人，并非如过去一直以来那样，被描绘为人类祖先智人的野蛮远亲。

研究团队写道，这些颜料与其说是狭义的「艺术」，「不如说是企图将空间象徵意义图形化的行为结果」。

在某些尼安德塔群体的象徵系统中，洞穴构造扮演了基本的角色，尽管这些象徵代表什么，至今仍是个谜。

© 2021 AFP