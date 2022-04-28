研究：视讯会议让创意卡卡 面对面促进脑力激荡

（法新社巴黎27日电） 今天公布的研究显示，比起面对面谈话，人们在视讯会议中较难发挥创意，也就是说，企业应更重视办公室内的脑力激荡。

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疫情让办公室面貌为之改变，大幅增加了视讯会议使用的频率，全世界纷采居家办公之际，透过视讯开会的型态，短时间内似乎不可能停止。

美国研究人员检视某电信公司遍布芬兰、匈牙利、印度、以色列和葡萄牙的近1500名员工，设法找出这样的改变如何影响创造力。

研究人员让这些员工两两一组，分成面对面组或Zoom视讯组，员工尽可能为公司产品想出创意点子，再从中挑出最棒一个。

这篇发布在「自然」期刊（Nature）的研究指出，面对面组的点子多了约15%。

研究人员也在600多名大学生参与的实验中发现类似结果，同样让他们两两一组，要求他们为飞盘或气泡纸想出新点子。

面对面组的点子多了14%。

研究共同作者、美国哥伦比亚大学（Columbia University）行销学助理教授布鲁克斯（Melanie Brucks）指出：「虚拟状态下，人们看着伙伴的时间会更多，几乎是两倍，比较不会注意周围状况。」

这份研究指出，「视讯会议有碍发想，因为要注意萤幕上的说话者，以致认知聚焦较为狭隘」，这样的专注力或许对选出最佳构想有帮助，但会妨碍一开始的发想。

布鲁克斯说：「我们放空不受拘束时，最具创造力。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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