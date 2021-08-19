研究：辉瑞疫苗效力下降速度较AZ快

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（法新社伦敦19日电） 根据牛津大学今天刊出的最新研究报告，辉瑞/BioNTech疫苗效力下降的速度比阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗还要快。

牛津大学研究员表示：「施打两剂辉瑞/BioNTech疫苗一开始在对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病）新变异株效力较高，但效力下降速度较两剂牛津/AZ疫苗还快。」

英国国家统计局（Office for NationalStatistics）去年12月到今年8月随机抽选家庭，进行PCR采检，此报告是根据这个调查结果所做的研究，且尚未经过同侪审查。

根据牛津大学纳菲尔德（Nuffield Dept），这份报告发现，施打第2剂辉瑞和AZ疫苗后免疫动力有显着差异。

辉瑞「最初效力较好」，但在完整接种疫苗后数个月期间，「对抗高病毒量和有症状感染，效力也下降更快」。

分析70多万件COVID-19鼻咽拭子后，科学家发现，接种第2剂辉瑞一个月后，对于高病毒含量感染的保护效力比未接种者高90%，两个月后降至85%，3个月后降至78%。

接种第2剂AZ疫苗一个月后效力则为67%，两个月后降至65%，3个月后降至61%。

科学家也说：「结果显示，接种这两种疫苗4到5个月后的效力将差不多。」但科学家强调，长期的保护力仍有待研究。

以色列58%人口接种两剂辉瑞疫苗后，正在追加施打第3剂。由于有关于辉瑞和莫德纳（Moderna）效力降低的担忧，美国也将追打第3剂提升民众体内抗体。

© 2021 AFP