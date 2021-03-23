研究：3成患者染疫愈后仍有后遗症 常见疲累和焦虑

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（法新社巴黎22日电） 一份针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）长期影响的研究综述指出，每3名因染疫而住院的患者中，至少有一人苦于长期健康问题，包括多重器官疾病和心理健康恶化。

这份综述22日刊登在「自然医学杂志」（Nature Medicine）上，内容检视了新型冠状病毒长期后遗症患者出现症状的频繁程度，最常见的是疲累、呼吸急促、焦虑、沮丧及创伤后压力症候群（PTSD）。

研究报告作者说，资料显示，这是一种被忽视的紧急健康状况，政府必须更详细研究，找出因应办法。

研究主笔、美国波士顿的丹那法博癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）医学肿瘤专家赛格尔（Kartik Sehgal）表示：「基于全球有数以百万计的人感染新型冠状病毒（SARS-CoV-2），有关身体、认知和心理层面健康的长期成本，还有待观察。」

他说：「我们发现的可能只是冰山一角。」

研究显示，严重的COVID-19不仅侵袭患者肺部，让许多人留下长期呼吸问题，病毒还会攻击其他器官，导致各种并发症，包括心血管疾病和慢性发炎。

赛格尔与同事检视了欧洲、美国、中国的9项长期研究，发现多名患者在出院数月后，回报出现多重器官问题。

整体来说，研究人员发现30%患者回报至少出现一种症状，例如疲累、呼吸急促和精神问题。

义大利一项涵盖143人的研究发现，近90%患者回报，感染COVID-19康复后60天，仍有久久不愈的症状。最常见的症状是疲累，占53.1%；呼吸急促，占43.4%；关节疼痛，占27.3%；胸痛，占21.7%。

总的来说，逾半数患者在出院两个月后还有多种症状。

法国、英国、中国的3项研究结果也显示，25%到30%的患者回报，自COVID-19病愈后数周出现睡眠障碍。

此外，根据不同研究结果，约20%的患者说有掉发问题。

© 2021 AFP