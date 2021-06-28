研究：AZ疫苗延后接种第二、三剂 可提高免疫力

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（法新社伦敦28日电） 英国牛津大学今天发表研究报告指出，由牛津和英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）合作研发的COVID-19疫苗若将第二和第三剂施打时间延后，可提高接种者的免疫力。

牛津大学（Oxford University）研究发现，AZ的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗若将第一和第二剂接种间隔最多拉长到45周，可产生较强的免疫反应，而非让免疫力减弱。

这份尚未经过同侪审查的预印本报告还指出，接种第二剂AZ疫苗后，若间隔6个月以上施打第三剂，也可引发抗体「显着增加」，令接种者的免疫反应「大大提升」。

牛津大学试验的主持人波拉德（Andrew Pollard）表示：「对于疫苗供应量偏低的国家来说，这应该是令人松一口气的消息。这些国家原本可能担忧无法及时让国人接种第二剂。」

他说：「接种第一剂疫苗后，甚至延长到10个月再施打第二剂，（免疫）反应也相当好。」

研究人员并表示，AZ疫苗第三剂施打时间若延后，结果也佳。尤其一些疫苗接种进度较快的国家，正在考虑是否有必要施打第三剂追加剂来延长免疫力。

研究的资深第一作者蓝姆（Teresa Lambe）指出：「目前仍不知道，未来是否因为免疫力下降或为了提高对抗变异病毒株的免疫力，而有必要接种追加剂。」

蓝姆解释，研究显示，AZ疫苗的「耐受性良好，并能大幅增强免疫反应」。且「如果我们发现有必要施打第三剂」，AZ疫苗的效果也乐观。

AZ疫苗因接种后出现少数非常罕见的严重血栓案例，引发外界疑虑。但牛津的研究指出，普遍来说，这支疫苗引发的副作用「在相当可容忍的范围内」，且「接种第二和第三剂后发生副作用事件的机率，比第一剂更低」。

© 2021 AFP