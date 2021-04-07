研究：COVID-19疫苗只打第一剂恐无保护力

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（法新社圣地牙哥7日电） 智利一份研究发现，光打第一剂疫苗并不能够防护2019冠状病毒疾病（COVID-19）。智利的疫苗接种计画进度超前许多南美洲国家，主力是中国疫苗Coronavac。

智利大学（University of Chile）这份研究发现，在施打完第2剂疫苗后两周内保护力仅27.7%，两周后则提升到56.5%。

研究指出，但就单剂疫苗而言，在第1剂和第2剂间的28天保护力仅3%，和这类研究的误差范围一致。

研究人员检视中国Coronavac疫苗与美国辉瑞（Pfizer）疫苗的效果后，估计Coronavac的效果在实际生活为54%，与在巴西的临床试验结果一致。智利国内施打的疫苗高达93%是Coronavac。

而在一份以色列研究中，辉瑞疫苗的效果则估计约为94%。

智利列为施打疫苗对象的人口约1520万人，迄今已为707万人至少施打一剂疫苗，404万人已打完两剂。

智利大学校长韦瓦第（Ennio Vivaldi）在网路会议上说：「接种疫苗能非常大幅降低感染可能性。疫苗无法消灭疫情，却能大幅降低传播，因此不管怎样都应该接种疫苗。」

但研究结果也清楚呈现的是，光是打第一剂疫苗，4周后就没有任何相关效果，这意味施打者实际上就和完全没接种疫苗的人一样脆弱。

这份研究也估计，疫苗计画一开始锁定的75岁至79 岁族群，如果没有打疫苗，感染新型冠状病毒病例会增加80%以上；而70岁至74岁族群则会增加60%。

© 2021 AFP