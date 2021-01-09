研究：COVID-19病患出院 至少一症状仍持续6个月

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎9日电） 根据一篇今天发表的研究，2019冠状病毒疾病（COVID-19）病患在出院6个月后，仍至少有一个症状没有消失。

这篇发表在「刺胳针」（The Lancet ）医学期刊的研究，对象是武汉市医院一千多名病患，是少数追踪COVID-19长期症状的研究。

研究发现，疲劳和肌肉无力是最常见的症状，另外也有患者表示出现睡眠障碍。

研究主要作者、中国国家呼吸医学中心（National Center for Respiratory Medicine）教授曹彬（Bin Cao）说：「因为COVID-19是这么新的疾病，对患者的长期影响，我们只对部分有初步了解。」

曹彬说，这项研究着重在有必要对出院患者提供持续性的医疗，特别是曾为严重感染者。

他说：「我们的研究也同时凸显出，必须在较大族群进行较长追踪研究的重要性。」

世界卫生组织（WHO）先前表示，新型冠状病毒对某些患者构成严重的持续性影响，甚至年轻病患也无法幸免。

这项研究涵盖去年1月至5月间从武汉市金银潭医院出院的1733名COVID-19患者，平均年龄57岁，他们在去年6月至9月间回答关于症状与健康有关的生活品质问题。

研究发现，参与追踪研究者中，高达76%表示仍持续有症状，其中63%表示仍有疲劳和肌肉无力的症状，26%则有睡眠问题。

发表在「刺胳针」的研究评论文章说：「很不幸的是，几乎没有针对COVID-19患者后续健康情形的临床表现报告。」评论并说，因此这篇研究「别具意义且出现正是时候」。

© 2021 AFP