砸千亿鼓吹配方奶取代母乳 联合国批厂商不道德

（法新社日内瓦22日电） 联合国今天抨击婴儿奶粉厂商采用「不道德的」行销策略，指责业者锁定准爸妈和医护人员大打广告，将股东利益置于孩童健康之上。

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哺喂母乳对婴儿健康有很大益处，这已是广为周知的看法。

但世界卫生组织（WHO）与联合国儿童基金会（Unicef）在一份新报告中警告，有许多国家未能遏止以配方奶粉替代母奶的行销手法，意味目前有太多孩童是以配方奶喂养长大的。

法新社报导，这份报告在世界不同地区8个国家，对8500名父母和孕妇及300名医护人员进行调查，结果发现有逾半数父母和孕妇表示，他们曾是配方奶粉的行销目标。

联合国机构表示，在英国，有84%的女性受访者说，她们曾接触过这样的行销；在中国，更有高达97%的受访者说，她们选择配方奶的可能性因此增加。

报告发现，市场规模达550亿美元的配方奶粉业有系统地采用企图心强烈的行销手法，一年花费高达50亿美元（约新台币1406亿元）大打广告，来左右新手爸妈决定如何喂养自己的小孩。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在声明中说：「这份报告非常明确地显示，配方奶粉的行销让人无法接受，手法无孔不入，误导民众、广告打得太凶。」

联合国儿童基金会主管罗素（Catherine Russell）呼吁，应在哺喂母乳方面制定健全的政策、立法与投资措施，以确保妇女免受不道德行销手法的影响。

许多专家长久以来都赞扬哺喂母乳的好处，并说喂母乳的小孩较健康，智力测验表现较好，体重过重的可能性较少，往后罹患糖尿病的机会较低。

研究显示，向小孩哺喂母乳的妇女，罹患乳癌和卵巢癌的风险也会减少。（译者：纪锦玲）

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