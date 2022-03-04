确保核安无虞 国际原能总署长提议亲访车诺比协商

（法新社维也纳4日电） 国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天表示，他已经向俄罗斯与乌克兰当局提议，由他亲自前往车诺比协商，确保乌克兰核子设施安全无虞。

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在他提议的数小时前，欧洲规模最大札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂今晨遭到入侵乌克兰的俄军炮击并起火，有两名负责厂区安全的人员受伤，但幸好6座核子反应炉全未受到影响，现场也未侦测到辐射外泄。

葛罗西在维也纳的记者会上说，「我已经对俄罗斯联邦与乌克兰说明我的角色…以便尽快前往车诺比。」他表示，双方都在考量提案的可行性。

废弃的车诺比核电厂2月24日遭入侵的俄军占领。1986年的车诺比核灾事故，造成数以百计人丧命，并把放射性污染散布至欧洲各地。

葛罗西说，他走访车诺比的目标是与俄乌双方商讨出一个「架构」，确保乌克兰核电厂的安全与持续运转。

他说，国际原能总署已准备好「采取行动，为当前情势做点事情，而不只是在推特发文」。

葛罗西说，今天被击中的是厂区一栋用于训练的附属建筑，并非反应炉的一部分，有两名负责厂区安全的人员受伤。

他表示，建物被一枚俄国部队发射的「投射武器」击中，但不清楚发射的武器类型。

他也秀出一张现场空拍图，可以看到被击中的训练用附属建筑虽然距离反应炉很近，但显然并非一整排反应炉建物当中的一栋。

他表示，现场未侦测到辐射外泄，并称监测辐射系统，功能完全正常。但他也引述乌克兰官员说法表示，「现场情势当然持续非常紧张且棘手」。

他说，核电厂6座反应炉当中，事发时只有4号反应炉以6成容量运转发电中，另外5座反应炉不是原本就处于关机状态，就是处在备转状态。

葛罗西表示，他将在5日结束出访伊朗，之后就可启程前往乌克兰。

他在伊朗将与高阶官员举行会谈，商讨国际能源总署关切的议题。

乌克兰目前有4个核电厂正在服役，提供全国约一半电力，并有多个核废料储存场所，其中一个位于车诺比。

尽管葛罗西多次呼吁，但上周被俄军占领的废弃车诺比核电厂，员工目前无法轮派。札波罗热核电厂情况类似，虽然由俄军控制，但仍由乌克兰员工负责运转。

© 2022 AFP