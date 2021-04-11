确保「新」伊朗核协议护利益 以色列将与美国合作

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（法新社特拉维夫11日电） 以色列国防部长甘茨今天对来访的美国国防部长奥斯汀表示，以色列将与华府合作，以确保针对伊朗核子计画达成的任何「新协议」将保卫区域安全。

奥斯汀（Lloyd Austin）是美国总统拜登（Joe Biden）1月上任至今访问以色列的最高层级美国官员，也是关于如何让2015年伊朗核子协议复活的协商重启后，访问以色列的首位美方高层官员。

美国前总统川普2018年宣布退出伊朗与全球强权国家订定的核协议，并恢复对伊朗的制裁措施，导致协议跛脚。以色列过去在鹰派总理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）执政下，也强烈反对和批评这份协议。

甘茨表示：「我方将与我们的美国盟友密切合作，以确保与伊朗达成的任何新协议将保障全球和美国最重要的利益、防止我们的区域出现危险的武器竞赛，以及保护以色列。」

奥斯汀则说，华府会与以色列合作「促进共同安全利益和优先事项」。他并强调，美以两国结盟关系「牢不可破」，美国也将「持续密切磋商，以确保以色列军力质的优势及强化以国安全」。

美方几天前才表示，华府对于伊朗核协议复活已提出「非常慎重」的构想。奥斯汀此行也将和仍为以色列总理的尼坦雅胡会面。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP