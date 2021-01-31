确诊墨西哥电信大亨史林 复原良好已出院返家

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（法新社墨西哥市30日电） 全球最富裕人士之一、墨西哥电信大亨史林（Carlos Slim）感染2019冠状病毒疾病，亲近史林家族的消息人士今天表示，史林复情况良好，也已经出院。

史林家族拥有的卡尔索集团（Grupo Carso）告诉法新社，81岁的史林「1月28日已经返家，健康状况良好」。

史林的儿子卡罗斯（Carlos Slim Domit）25日在社群网站推特（Twitter）宣布，史林因2019冠状病毒疾病（COVID-19）接受治疗，但症状轻微。

根据财经杂志「富比世」（Forbes）资料，史林和他的家族支配着行动电信巨擘「墨西哥美洲电信公司」（America Movil），估计拥有585亿美元（约新台币1.67兆元）财富，是拉丁美洲最有钱的人。

史林透过他的基金会，资助墨西哥和阿根廷联合生产拉丁美洲所需、由英国阿斯特捷利康药厂（AstraZeneca）与牛津大学（Oxford University）研发的新型冠状病毒疫苗。

史林染疫消息传出的前一天，墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也宣布染疫。罗培兹欧布拉多29日表示他仍有病在身，但「已过了关键期」。

墨西哥官方数据统计显示境内累计约180万人确诊，超过15万5000人丧命，总死亡人数已超越印度，高居全球第3，仅次于美国与巴西。

墨西哥的单日新增病例和新增死亡人数，均于这个月创下新高，让医院不堪负荷，也让病患难以获得治疗。

© 2021 AFP