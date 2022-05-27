确诊数字连7天下滑 北韩称疫情已获控制

（法新社首尔27日电） 北韩表示，国内COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情已获控制。国营媒体报导，今天确诊数字已连续第7天下滑，公卫人员正在加强筛检与救治。

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然而，专家对这个与世隔绝国家给出的官方数字抱持怀疑态度。北韩公卫体系在全世界排名垫底，既没有COVID-19治疗药物，也缺乏大规模筛检能力。

北韩官媒「北韩中央通信社」（KCNA）今天报导，由于医护人员「倾注努力」，对病患的诊断与治疗都已出现「进展」。

北韩在5月12日通报首起COVID-19确诊病例，并启动「最高紧急疫情预防系统」，领导人金正恩也亲自站上政府应变的第一线。

金正恩指控懒惰的官员对疫情爆发反应过慢，并在平壤的药局部署军队，稳定药物供应。

北韩国营媒体上周末称疫情已获控制，KCNA于24日又重申这项说法。

KCNA报导：「全国的发病率与死亡率均显着下降。」

北韩今天通报10万多例新增「发烧」病例，较本月稍早最多达39万例的高峰期数字大幅下降。

KCNA今天也报导新增1人死亡，总病殁人数来到69人，死亡率维持在极低的0.002%。报导称，有超过300万人染疫。

北韩全国约2500万人口都没有接种疫苗，当局也拒绝世界卫生组织（WHO）提供疫苗。

派驻在平壤的军医郑俊浩（Jong Jun Ho，音译）告诉法新社，他的医疗团队每天看诊的病患人数急遽下降。

他说：「一开始来了很多发烧病患，因此主要是给他们退烧药。」他并表示，过去每天最多看诊400人，现在每天仅有约30人。

他表示，现在很多人都已「痊愈」，因此主要是给病患「治疗支气管炎」等后遗症的药物。

根据南韩统一部，首尔已表示愿意提供协助，但平壤当局没有回应。

© 2022 AFP