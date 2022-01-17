确诊暴增 厄瓜多大半省分进入红色警戒

（法新社基多16日电） 厄瓜多COVID-19（2019冠状病毒疾病）确诊人数暴增10倍，今天针对国内大部分地区发布红色警戒。

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厄瓜多全国221县有193县进入红色警戒，包括首都基多（Quito）与瓜亚基尔（Guayaquil）在内，学校也将停课到本月21日。

卫生部副部长卢阿雷斯（Jose Ruales）告诉记者，单日新增确诊从去年耶诞节当周的平均4000人，增加到1月第2周的超过4万2000人。

卢阿雷斯表示：「这是自疫情爆发以来，我们记录到最高感染数字。」

根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，截至2021年底，厄瓜多单日确诊平均记录为去年4月25日至5月1日的略高于1万3000人。

卢阿雷斯表示，最近案例飙升，是因为Omicron变异株更具传染力，以及最近耶诞节与新年庆祝活动等因素加总导致。

法新社根据官方数据统计，厄瓜多1770万人口累计61万4000人确诊，3万4200人染疫病逝。

厄瓜多去年12月强制施打疫苗，并开始对5岁以上国民接种，合乎资格者目前约有8成1已完整接种。

© 2022 AFP