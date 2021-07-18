确诊激增 美国公卫官员担忧今秋疫情

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（法新社华盛顿18日电） 因COVID-19（2019冠状病毒疾病）的确诊病例激增，加州洛杉矶郡恢复室内强制戴口罩，美国公共卫生局局长莫西今天说，其他城市可能也得跟进，并且「非常担忧」今秋的疫情。

法新社报导，洛杉矶郡恢复室内强制戴口罩数小时后，莫西（Vivek H. Murthy）现身多个新闻节目并发表谈话。

虽然目前还没有其他城市跟进，不过莫西说，由于最早在印度发现的病毒变异株Delta造成确诊病例激增，预料其他城市也会仿效洛杉矶郡。

他告诉美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week）：「在某些疫苗接种人数较少，或者确诊激增的地区，各郡采取更多项遏止疫情的措施，像是在洛杉矶宣布的戴口罩规定等，我认为合情合理，预料美国的其他地区也将比照。」

历经数月的疫情趋缓后，过去两周美国的确诊病例骤增135%，几乎每个州的确诊数都攀升。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）则说，6月间因染疫住院治疗的患者中，97%没有接种疫苗。

目前仅48%的美国人完整接种疫苗，18岁以上完整接种疫苗的比例是68%。

由于越来越多的上班族重返工作岗位，还有许多未接种疫苗的学童回到学校上课，Delta变异株导致确诊病例骤增与疫苗接种的进度迟滞不前，莫西「非常担忧」今年秋天的疫情。

他说：「我担心我们国家还有数以百万计民众没有接种疫苗，我们还得保护12岁以下还没接种疫苗的儿童。」（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP