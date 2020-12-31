确诊连爆致3场赛事顺延 英超不打算停赛

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（法新社伦敦30日电） 新型冠状病毒在英国出现传染力更强的变种，疫情始终无法降温。但在出现第3场因确诊人数过多而需延期的比赛后，英超今天表示，本季目前「没有停赛计画」，联盟对防疫方针仍有信心。

托登罕热刺主场迎战富勒姆（Fulham）的比赛，由于客军出现好几名新增确诊，因而在赛前3小时临时决定延期。

这已是近日第3场因疫情顺延的英超赛事，本月稍早纽卡索与艾斯顿维拉的比赛，以及28日艾佛顿与曼城之战，都因有队职员确诊而顺延。

英超29日宣布，联盟最新一轮的筛检出现本季新高的18人确诊，更让本就已较晚开季的2020-21赛季拉警报。

英国近日饱受疫情新一波复燃之苦，自今春疫情报发以来整体病死人数已超过7万2500人，病故人数在全球名列前茅。

不过英超高层今晚发表声明强调不停赛的决心，称「联盟没有讨论过本季停赛的议题，也不打算停赛」。

「英超持续对自身的COVID-19防疫方针保有信心，能确保赛事如期举行，相关的防疫措施也获得英国政府全盘支持。联盟将选手与队职员的健康至于最优先，也完全支持各队贯彻防疫方针与规定的做法。」

© 2020 AFP