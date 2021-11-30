确诊逃出荷兰隔离饭店 被捕伴侣抱怨：对我们如对狗一样

（法新社荷兰巴德霍维朵普29日电） 一对伴侣从南非飞抵荷兰后，检测COVID-19呈阳性反应，两人「逃离」隔离饭店后即遭逮捕，在医院继续隔离检疫。他们今天抱怨当局，对待他们「如对狗一样」。

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边防警察说，葡萄牙男子山斯（Andres Sanz）和西班牙女子毕门达（Carolina Pimenta）昨天在荷兰阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport）一架即将飞往西班牙的飞机上被捕。

两架班机上周从南非飞往荷兰，机上共搭载600多名乘客，其中因确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）而接受隔离的61人当中，有14人感染新变异株Omicron。

史基普机场边防警察发言人范卡培尔（Robert van Kapel）告诉法新社：「不幸的是，我们听说有人无视建议，自行离开隔离饭店。为此我们不得不采取行动，逮捕他们。」

他说：「他们目前被隔离在医院一处。」

毕门达和山斯告诉荷兰广播公司RTL，他们离开南非前双双检出对COVID-19呈阴性反应，但毕门达在返回西班牙途中于阿姆斯特丹停留期间，却检出阳性反应。

他们坚称，在要求重新检测并自行筛检两次皆呈阴性反应后，荷兰卫生当局官员和隔离饭店的一名保全告诉他们应该离开，不会惹上麻烦。

RTL报导，自称是生物医学研究员的毕门达说，「有关我们逃离隔离饭店的说法太荒谬了。没有人告诉我们规定是什么，我们受到的待遇如狗一般」。

她说：「我知道在这场危机中，每个人都遵守规定是多么重要的事情。」

她说，边防警察在停机坪将她带下即将飞往西班牙的班机，还说她当时「紧张不安、尖叫着…感觉自己像是罪犯一样」。

哈里姆莫梅尔区（Haarlemmermeer）首长发言人证实，这对伴侣「在荷兰一家医院（隔离）」，并表示他们如今正在为可能的犯罪行为接受调查。

「在荷兰，COVID-19检测呈阳性者外出并不违法。然而当知道自己确诊还上飞机，那又是另外一回事。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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