确诊、延赛数量增 NBA收紧防疫规范

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（法新社华盛顿12日电） 在确诊人数持续增加、愈来愈多比赛因此被迫延期的情况下，NBA联盟和球员工会今天更新了防疫的健康暨安全规范。

美国职篮NBA今晚宣布延后原定明天由华盛顿巫师在主场迎战犹他爵士的比赛，这是这个球季开打3周以来，第6场因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）相关问题而延后的比赛。

联盟今天稍早表示，明天波士顿塞尔蒂克与奥兰多魔术之战将会延赛。塞尔蒂克原定今天对上芝加哥公牛一役，已经因为追踪接触史和隔离的关系、让绿衫军的可用之兵不到联盟规定下限而延期。

联盟今晚指出，因为必须追踪接触史，巫师明天对上爵士时，能上场的球员将不到联盟规定的8人下限。

由于病例迅速增加，NBA与国家篮球协会球员工会（National Basketball Players Association）宣布，为了防止疫情蔓延，将让球员接受更严格的限制。

联盟的声明指出，新的防疫措施「是为了因应全国确诊案例激增，以及NBA各队必须隔离球员日增的情况」。

至少在接下来两周的时间，在球队于主场比赛时，球员和球团工作人员，除了必须参加球队的活动、户外练习、进行必要的活动，或在特殊情况下才能破例，否则都必须时刻留在住所。

要和NBA球队无关的人员接触，对象仅限家族成员、家人、定期在家中工作的私人员工。

当球队到客场比赛，球员和球团工作人员，不准与非球队的宾客接触，且除非是球队活动或紧急情况，否则禁止离开下榻的饭店。

所有在休息室的赛前会议，时间必须控制10分钟内，且所有参加的人都必须配戴口罩。

其他所有的会议都必须在场边进行，但限制在NBA核准的区域，或是在球场的房间内进行，但室内空间必须够大，让戴口罩的参与者能够维持社交距离。

球队必须做好计画，让在飞机上和板凳区上，座位相邻的球员都是一样的人。

任何饭店的疗程，包括物理治疗与按摩，都必须在大厅或让每床能相距12�眨ㄔ�3.7公尺）的场地进行，也必须全程配戴口罩和面罩。

© 2021 AFP