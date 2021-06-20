示威盼民主改革史瓦帝尼爆警民冲突

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（法新社曼吉尼19日电） 史瓦帝尼王国示威者走上街头，要求这个非洲最后专制君主政体进行民主改革。法新社记者表示，该国警方今天与农村示威活动人士爆发冲突。

约500名年轻人聚集在曼吉尼（Manzini）区的一个村落，要求赋予人民自行选出总理的投票权，而非如现行的由国王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）任命。

他们行经村庄时，放火焚烧轮胎、封锁道路、高呼政治口号，呼吁国王解除长期以来的政党活动禁令。

在现场的法新社记者表示，警方朝抗议群众发射了闪光弹和实弹，这倾向支持君主政体的农村地区来说，实属罕见。

愤怒的民众则投掷石块回击。

其中一名抗议民众德拉米尼（Melusi Dlamini）说：「我们的诉求是多党的民主政体，以专制为特点的王室体制时代已经过去了。」

非洲南部小国史瓦帝尼王国，自1973年起即禁止政党活动，而2005年颁布的宪法则禁止各政党参与全国性选举，并赋予国王恩史瓦帝三世绝对君权。

另一名抗议人士马泽布拉（Noma Matsebula）告诉法新社说：「身为年轻人，我们不再需要现有的治理体系了。」

国王恩史瓦帝三世1986年登基，当时年仅18岁。他的奢华品味和消费习惯，在这个居民大多生活在「贫穷线」以下的国家，引发抨击声浪。

示威活动在史瓦帝尼王国仍不多见，但近年来民众不满情绪确实有所升高。

史瓦帝尼王国是2018年更名，旧称为史瓦济兰（Swaziland），2019年当地公务员指控王室牺牲国民、耗尽国库，进而发动一连串罢工行动，震撼全国。

© 2021 AFP