社会主义者对战前银行家：厄瓜多总统大选登场

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（法新社厄瓜多首都基多7日电） 约1300万厄瓜多人今天有资格在首轮总统大选投下选票。在这次大选中，社会主义人士阿拉乌斯和前银行家拉梭声势领先，将争取领导这个深陷经济问题的国家。

民调显示，左派经济学家阿拉乌斯（Andres Arauz ）和保守派的拉梭（Guillermo Lasso）在16名候选人中明显领先群雄；排名第3的原住民权利倡议者培瑞斯（Yaku Perez）远远落后。

在厄瓜多改选总统和一院制国会137个席次之际，拉丁美洲正在对抗第2波2019冠状病毒疾病（COVID-19）夺命疫情，厄瓜多经济问题也因疫情而加剧。

造势活动已于4日结束，阿拉乌斯和拉梭都预测己方将胜选。

35岁的阿拉乌斯是左派政党同盟「希望联盟」（Union of Hope）的代表；65岁商人拉梭则代表右派运动CREO。

阿拉乌斯是两任社会主义前总统柯利亚（Rafael Correa）的门徒。柯利亚面临贪腐指控，虽挫败他成为阿拉乌斯副手的希望，但他在国内仍是一股强劲的政治势力。

阿拉乌斯承诺让国家重返在总统莫雷诺（Lenin Moreno）任内中断4年的社会主义道路。他承诺会在上任第一个月向100万个家庭拨款1000美元，还会对富人课徵特别税。

3度出马竞选总统的拉梭则支持自由市场，他表示自己会在1年内创造100万个就业机会。

莫雷诺任内为提振产油国厄瓜多以美元为基础的衰弱经济，必须限制支出，以换取国际货币基金（IMF）的贷款。预料拉梭可能维持莫雷诺的撙节政策。

厄瓜多目前深陷债务之中。柯利亚任内石油荣景的利润，到了莫雷诺时期因原油价格崩跌而干涸。在莫雷诺任内，国家债务从占国内生产毛额（GDP）的26%上升至44%。

冠状病毒疫情又加深经济压力，根据政府资料，这场卫生危机直接造成约64亿美元的损失。2020年厄瓜多经济萎缩8.9%；失业率于去年9月上升至8.6%，在9个月内增加一倍以上。

现在莫雷诺的支持率只有7%，为历来最低，这次他并未角逐连任。而从民调数字来看，首轮总统大选不太可能一次定生死；目前第2轮选举暂定4月11日举行。

© 2021 AFP