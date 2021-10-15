社会党提名巴黎市长伊达戈 2022大选挑战马克宏

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎15日电） 法国社会党（PS）今天公布的部分党内投票结果显示，虽然巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）的民调支持率并不出色，仍获提名代表社会党参加2022年总统大选。

62岁的伊达戈上月宣布参选计画，旨在以强调环境和社会议题的竞选主轴，在明年4月总统大选复兴困顿不振的社会党。

社会党第一书记弗和（Olivier Faure）说，伊达戈今晚在已开出的90%党员选票中，赢得超过72%票数。

法新社报导，伊达戈击败了党内唯一的竞争者、前农业部长勒佛勒（Stephane Le Foll），但她的竞选表现直至目前都普遍被评为乏善可陈。

民调结果显示，如果今天举行总统大选，仅4到7%选民愿意支持西班牙裔的伊达戈。法国迄今从未有过女总统，伊达戈是少数争取与现任总统马克宏（Emmanuel Macron）竞逐大位的女性之一。

走中间路线的马克宏尚未宣布是否竞选连任，但一般认为他会希望再执政5年。

民调显示，目前对马克宏最具威胁性对手，是极右翼「国民联盟」（National Rally）领袖雷朋（Marine Le Pen），以及信奉极端民族主义的记者兼作家泽穆尔（Eric Zemmour）。泽穆尔尚未宣布参选，但有法国媒体指他跃跃欲试，可能于11月表态。

不得民心的社会党籍前总统欧兰德（Francois Hollande）只做了一任就于2017年黯然下台，民调显示，左派至今仍持续流失大量选票。

绿党（Les Verts）在政治光谱上也偏向左派。许多绿党人希望伊达戈弃选，改替绿党候选人贾多（Yannick Jadot）背书，以免分裂左翼选票；但伊达戈坚称会「参选到底」。

伊达戈的团队矢言她会在获得提名后更努力投入竞选活动。她的竞选总干事罗兰（Johanna Rolland）说：「伊达戈意志坚定，她会证明自己决心打这场选战。」

© 2021 AFP