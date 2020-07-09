加拿大失3万5千名应遭逐外国人踪迹

一段让人感到意外的故事。加拿大边境服务局丢失了35000名理应遭驱逐外国人的踪迹，另有15000人被定位，但多年来一直在等待遣返。这是加拿大国会周三在其对外公开的一份审计报告中所披露的情况。

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据本台RFI法广记者Marie-Laure2020年7月9日周四发自蒙特利尔的报道，法律是明确的，加拿大边境服务局应该尽快遣返所有被禁入境或应被执行遣返的外国人。然而，实际显然并非如此，这是加拿大总稽核员的断言。

糟糕的是，5万名应遭驱逐者中，有三分之二已经失去踪迹，包括近3000名罪犯。至于其他人，那些依然可被加拿大边境服务局定位的人，都是些多年来一直在等待遣返的案例。

稽查结果显示，数据质量拙劣，管理不足，对遭通缉者没有展开调查，边境服务局与移民部之间存在严重信息交换的问题。

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比如，有大约五分之一的难民申请被拖延，原因仅仅是由于有一名工作人员没有输入材料。这些结论让人难受，但很重要。因为加拿大政府在过去十年里，就此领域做出了重大财政努力，比如迅速驱逐罪犯，使得公共安全得以保障。

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