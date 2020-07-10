“千人计划”学者郑颂国从美赴华途中被捕后过堂

美国联邦司法部7月9日发表声明指出，俄亥俄州立大学一名叫郑颂国的华裔教授被控利用美国国立卫生研究院（NIH）的研究资金帮助中国从事科研，当日出庭受审，法官拒绝保释。

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美司法部的声明指出，现年57岁的郑颂国与中国存在密切联系。这名俄亥俄州立大学风湿病学教授和研究学者是中国政府“千人计划”成员。他被指有意隐瞒与中国一所大学的合作关系，隐瞒从中国政府那里拿到的研究经费，“在一项复杂的阴谋中”利用NIH大约410万美元的研究经费，帮助中国从事风湿病和免疫学领域的研究。据悉，郑颂国2013年参加了中国政府的“千人计划”。他被指没有向美方的雇主和NIH报告自己存在的利益冲突，被控一项涉及联邦研究经费的诈骗罪。他还被控一项在俄亥俄州立大学等美国多所大学供职期间，对其与此同时仍在中国供职的事实作出了虚假陈述。

前者最高可被判处十年监禁，后者最高可被判处五年监禁。郑颂国9日在联邦法院过堂，当庭法官认为他存在潜逃的风险，拒绝其交保释放的要求。他在押期间，此案的调查继续进行。美国司法部介绍称，郑颂国是今年5月22日在前往中国的转机途中被逮捕的。他在当天搭乘一架包机飞抵阿拉斯加的安卡雷奇（Anchorage），准备搭乘另一架包机飞回中国。他在机场被捕时，“随身带有三件大的行李、一个小手提箱、一个装有两台手提电脑的手提箱、三部手机、几个USB硬盘、几块银锭、几本家人使用的过期中国护照和中国的地契等物。”

对此，美国联邦司法部负责国家安全事务的助理部长德默斯（John C. Demers）表示，“我们再度面对美国大学的一位教授，亦是一位中国千人计划的成员。他被控为了获得数百万美元的美国研究经费，据称有意隐瞒自己与一所中国大学的关系以及从中国政府拿到的经费。美国的研究经费是为了让美国民众的健康和福祉受益，不是为了被绑架为中共的研究目标提供帮助”。此外，美国联邦调查局反情报局助理主任科勒（Alan E. Kohler）也表示，“此案再次凸显中国‘千人计划’的一名成员被控利用美国纳税人的资金来为中国政府服务”。

俄亥俄州南区法院法官德威尔斯（David M. DeVillers）则称，“我们断言，郑在得知自己的雇主已经开始行政程序以了解他是否遵守有关纳税人资助的拨款规定后，正准备逃离美国。”他续指，这是该法院近期处理的第三起涉及向中国非法输送知识产权和研究的案件。通过查询相关网页可以看到，郑颂国祖籍安徽池州，本科就读于安徽医科大学，1999年由复旦大学上海医学院研究生结业后，赴美国从事博士后研究工作。

郑颂国还曾在法国奥尔良大学暨法国国家科学中心攻读并获得分子免疫学博士学位。1999-2002在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)医学院和美国南加州大学(USC)医学院从事博士后研究，期间在NIH担任短期访问科学家。2003-2012年任美国USC助教授，副教授和免疫耐受和调节中心主任、USC大使和大学教授晋升委员会委员。兼任法国国家科学研究中心正教授。2013-2014任美国宾夕法尼亚州大学（PSU）终身正教授，自身免疫性疾病研究中心主任等。

另有中新社2012年报导显示，“USC医学博士、全美海外华侨华人总会副主席、全美安徽省海外学者联合会主席郑颂国回家乡安徽考察访问”。通过百度搜索郑颂国的名字可以发现，他曾供职于广州中山大学附属第三医院、同济医院等地。