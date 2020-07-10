Coronavirus-澳大利亚-墨尔本又封城

澳大利亚第二大城市墨尔本的五百万居民自当地时间7月8日周三早上起再度被禁足。餐馆 ˎ 酒吧 ˎ 电影院全都闭门谢客。当地居民就算不愿意，也不得不接受现实。

广告 继续浏览后续

本台RFI法广记者Grégory周五（2020年7月10日）发自悉尼报道说，20%的澳洲人又被禁足了。在墨尔本，这一消息让人难以接受。但一位在澳大利亚已生活了二十年之久的女士Emilie认为，还是谨慎些比较好。她表示，因冠状病毒而死亡，最近只有两例，但都是在孤独中去世，没有家人在身边。[封城]这是应对这种病毒的必要措施，引人深思。

另一位男士Justin则对再次封城难以接受。他表示，这对其社交活动有影响，但他假设这是善意的，尽管他不赞同，他认为有些反应过度。

冠状病毒对澳大利亚的冲击，自发生疫情起至今，只有上百人病亡。疫情程度显然比美国或欧洲轻很多。

相关报道 Coronavirus-法国总统发起独立调查

然而，再度封城对经济的后果是可怕的。以Justin为例，作为航空公司的雇员他处于部分失业状态。他几乎已失去了未来重返工作岗位的机会。他表示，再次封城对他和许多人，尤其是餐饮业的人而言如同在棺材上钉下最后一颗钉子。

澳洲官方表示，封城的代价是每周6亿欧元。

其它 / 香港國安法-澳大利亞中止引渡條約