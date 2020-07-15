Coronavirus – 印度上亿民众再遭封城

有近百万Covid-19确诊病例的印度现已是全球疫情严重程度第三的国家，多座城市和地区于近日实施封城。位于东部的比哈尔邦（Bihar），上亿人口周四开始执行这一措施，而在此之前，印度全国第三大城市班加罗尔(Bangalore)周三就已被封城。

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据本台RFI法广记者Sébastien Farcis周三（2020年7月15日）发自新德里报道，班加罗尔和比哈尔这两地，一个位于南部，另一个位于东部，遭受疫情波及的严重程度此前相对较小。但在最近，每天的增幅都在5%至10%。而且，这一传染的规模被低估了，尤其是在贫困的比哈尔邦，检测很少，只是新德里每天检测量的60分之一。官方数字说，自出现疫情以来，人口上亿的比哈尔邦，确诊人数不超两万，死亡150人。

在上述地区，公立医院在平时就已是超负荷，如果病毒继续扩散，当局担心发生一场真正的危机。因此，她们选择采取强力方式，在7月31日之前，关闭所有商店和办公室，以及大多数的市场。还有公共交通也暂停运行。

班加罗尔相反是印度最富有的城市之一，但似乎没有做好应对疫情的到来。现在急需医生。当地现已实施封城，以期遏制病毒扩散。

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印度大都市疫情qu'wen

上述两个地区，意味着印度全国10%的人口遭禁足。印度正面临Coronavirus病毒的地缘扩散。总体上而言，除在最近几个月里做出了重大投入的新德里和孟买，发病人数现已呈现稳定以外，病毒几乎在印度全境迅速扩散，尤其是在南部和东部。然而，现在距离全国发病最高峰还有数月之遥。

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