香港确诊数字超越“沙士”有歌星中招TVB关闭电视城两天

武汉首发的新冠状病毒确诊数字18日已累计达到1777宗，超越2003年感染沙士（非典）的数字，单在18日就有64宗确诊，另初步确诊超过60宗，当中有60宗乃本地个案，其中35宗源头不明。值得关注是屯门眼科中心有3名文职人员确诊，而无线电视TVB由于有艺人确诊，旗下电视城需要封城两天。

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衞生防护中心传染病处主任张竹君和医管局总行政经理刘家献18日出席疫情简报同时表示，一名留医伊利沙伯医院、居于慈云山的94岁老翁（第1365号个案），18日早约10时证实不治，是香港第12名武汉肺炎死者。除了慈云山中心及相关食肆群组外，更出现一个聚会及一个打乒乓球感染的群组。至于早前伊利沙伯医院内科病房的感染群组，已增加至有4人受感染。

港大微生物专家袁国勇指出，屯门眼科中心受到感染的3名文职人员，统统从事前线接触群众的服务，包括收支现金钞票，“每一个人每天可能与200个病人有所接触”。袁不排除病毒可能透过现金钞票传染。

新冠病毒在香港爆发第三波，娱乐圈亦不能幸免而爆出传播链，一名24岁女歌手施匡翘、其经理人Apple姐刘丽萍、Apple姐男友麦德罗及一名freelance宣传人员阿佳共4人确诊。而根据网上流传一份名单，显示施匡翘和阿佳多次到TVB将军澳电视广播城做访问和宣传时，所接触人士名单达数十人，其中施匡翘7月5日曾到TVB接受娱乐新闻台主持访问。7月15日再接受TVB安排出席戏剧班，同班同学大部分是一个年轻人的节目艺员，其中20岁游嘉欣疑似确诊。

至于阿佳7月6日接触过艺人何雁诗后，多次与一个歌曲排行榜节目的工作人员接触和食饭，当中7月16日节目录影当日，阿佳跟工作人员聊天接触，当晚录影的包括多名歌手和唱片公司宣传人员。到了7月17日晚，阿佳又跟该节目工作人员吃饭，现时该节目监制麦镇东等全组人员、上述的一个年轻人节目全组人员、娱乐新闻台及无线幕前幕后近百人需要接受病毒检测。

TVB企业传讯部宣传科向传媒发出通告封城，取消周日和周一记者会，及禁止传媒进入：“因应新冠肺炎疫情严峻，为减低病毒传播风险，本台周日（19日）及周一（20日）两天将不接待驻台记者进入电视广播城。往后之宣传活动安排容后通知，敬请各驻台记者注意。”

此外，一个爱国团体在7月9日假座旺角雅兰中心稻香酒家举行聚餐庆祝香港回归祖国，宴开10多席，已先后出现4名确诊者，另一人初步确诊，衞生防护中心传染病处主任张竹君表示，他们于聚会上除了食饭，亦有唱歌。

张竹君指，雅兰中心聚会个案是去了稻香酒家，暂时未收到工作人员个案。当天聚会有十多围，不是每个人都相识，要再联络聚会举办者才知详情，确诊者的聚会是于新限聚令之前举行，但病毒有潜伏期，所以迟至18日才确诊。

苹果日报报道，从网上流传当晚的片段及照片所见，当晚有数十名中年人士及长者在场载歌载舞，近距离身体接触，全部人都无戴口罩，情绪异常高涨。

公共小型巴士总商会主席凌志强被网民认出有份出席当晚聚会。曾批评“黑暴揽炒小巴生意锐减七成”的凌志强，回覆苹果日报查询时直认不讳，但指只逗留不足半小时便离开，“我拍了照片就走了”。

根据当晚“庆回归 创辉煌”的单张，出席者包括九龙社团联会副会长梁芙咏、海南省政协林博等。

稻香集团回应指，雅兰分店（包括雅兰中心3楼及4楼）即日起暂停营业，并会邀请专业清洁公司进行店内全面彻底消毒清洁。稻香强调，分店未有收到员工表示有身体不适情况，但会安排确诊者光顾当日的值班员工即时回家休息14天，尽快安排员工进行病毒检测，以策安全。

对于近日疫情大爆发，建制派一直有“阴谋论”归咎是7.1有抗争活动、泛民初选人多聚集所致，今日疫情记者会上，属于深圳特区报报系的香港商报记者提问指，食衞局前局长高永文曾说疫情加剧与上周末的民主派初选有很大关系，又指主办单位不负责任，询问张竹君对此的看法。张回应称，任何多人流接触的地方都容易有感染，特别是有亲密接触的活动，如食饭及打麻雀是特别高危。