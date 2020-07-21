斯坦福大学中国访问学者被指隐瞒解放军身份 以签证欺诈罪起诉

美国加利福尼亚州北区联邦检察官安德森（David L. Anderson）与联邦调查局（FBI）旧金山分局特别探员贝内特（John Bennett）7月20日联合宣布，现年38岁的斯坦福大学中国籍访问学者宋琛（Song Chen）隐瞒身为解放军现役成员的事实，已被以签证欺诈刑事罪名起诉。

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相关声明显示，宋琛当日上午在加州北区联邦法院首度出庭，如果定罪，她最高将面临10年徒刑及25万美元罚款。宋琛在2018年12月23日持J-1非移民签证入境美国。J-1签证是美国国务院为从事学术交流计划的外国访问学者提供，宋琛是在2018年11月递交的签证申请。

检方指出，宋琛在签证申请书上写明她曾在中国军方服役，期间为2000年9月1日至2011年6月30日，现任僱主为“北京西钓鱼台医院”，地址是“北京市阜成路30号，邮政编码100142”。宋琛在签证申请中描述她的职业为神经科医师，到美国是为了在斯坦福大学研究脑部疾病。

检方指控，宋琛在签证申请时提供的资料是谎言，她入境美国时仍为解放军现役成员，填写的僱主“北京西钓鱼台医院”只是为了掩护身份，地址恰好就是解放军空军总医院。调查人员通过网络搜索发现，宋琛与解放军空军旗下机构关系密切。FBI更指出，2018年一份隶属于解放军空军总医院的飞行员脑梗塞相关研究，宋琛被列为共同著作人。通过网络搜索可以看到宋琛在空军总医院神经内科担任主治医师，擅长重症肌无力的诊治。

调查人员还持法院的搜查令检查了宋琛的外接硬盘，发现她在今年6月21日已删除的一封写给中国驻纽约领事馆的信函中向中领馆解释，她在美国的研究需要延期一年，必须通过解放军空军及第四军医大学办理手续，后两者皆已许可她延长签证，而她签证申请书中僱主一栏填写的北京西钓鱼台医院只是幌子。据悉，宋琛将于周二继续出庭。

此前，加州大学旧金山分校的一名来自中国的研究员王欣（Xin Wang，音译）6月7日在洛杉矶国际机场，准备登机前往天津时被美方人员逮捕。他被指在申请赴美签证时刻意隐瞒其现役解放军军官身份，被控签证欺诈罪，最高可判监10年并罚款25万美元。