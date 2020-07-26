Covid-19:日本足坛因疫情推迟一赛事

受Coronavirus疫情影响，日本职业足球联赛（J-League）决定推迟一场原定周日举行的赛事，因为，预计出场参赛的球队之一，有人被确诊。

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据本台RFI法广法文网周日（2020年7月26号）在体育新闻中的报道，鉴于包括东京和大阪在内，日本大都市发病数量增加，原定26日星期天晚在广岛（Hiroshima）举行的足球赛事现已被延后。

日本名古屋鲸鱼队出现疫情

尽管日本体育界为了让足球 ˎ 篮球和相扑恢复比赛，制定了严格的卫生标准，限制观众人数。但原本应该在周日晚出场竞赛的两支足球队： 名古屋鲸鱼队（Nagoya Grampus）和广岛三箭队（Sanfrecce Hiroshima） ，还是有队员出现了感染症状。

名古屋鲸鱼队的后卫宫原和也（Kazuya Miyahara）在周五晚出现发烧和头痛的症状后，现已确诊。其所在的俱乐部对六十名球员 ˎ 教练和管理人员进行了排查，又有两人被确诊：一名球员和一名教练。

名古屋鲸鱼队方面透露，这三名确诊者之间不存在近距离接触。日本足协方面透露，他们在周日早上开会，决定取消这场赛事。日本足协还称赞球队，做出了相称的反应，但出现确诊病例则显示，还需继续加强预防措施。日本职业足球联赛组办方将为这一场赛事确定一个新日期。

同一报道指出，这是日本职业足球联赛（J-League）于7月恢复赛事后，首次因Covid-19疫情再度推迟比赛。不过，原定周日举行的另外八场赛事，维持原赛程不变。

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据介绍，日本职业足球联赛因Covid-19疫情，在经过历时四个月的停赛后，先是在7月4日重新恢复闭门赛事，然后在上周才刚刚允许有限的球迷观赛，观众人数限制在5000以下。

日本面临第二波疫情大爆发

日本相对而言在本次Covid-19疫情中的灾情较轻，现有总数不到30 000个确诊病例，近1 000人病亡。但目前正面对第二波疫情来袭。东京现已处于最高警戒状态，日本全国周六有800多个新确诊病例，而一个月前则日增不到百例，两个月前的5月26日仅有27例。

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