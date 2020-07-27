新冠疫情：德国球员瓦格纳提前结束与天津泰达的合同

新冠疫情给德中足球交流也带来打击。前拜仁球队职业球员桑德罗·瓦格纳现在提前解除了与中国天津泰达俱乐部的合同，留在了德国。

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据德国《图片报》报道，瓦格纳在中国超级联赛成员天津泰达服役一年半后，现在因新冠疫情解除了和泰达的合同，不再返回中国踢球。这位32岁的前锋向《图片报》表示：“我在中国度过了18个月的美好时光，但是，现在我已拥有一个有四个孩子的家庭。在目前情况下，我很害怕去中国旅行，把他们独自留在这里。”他还说：“我感谢我在那里积累的经验。”

瓦格纳于2019年1月从不断创纪录的慕尼黑拜仁球队转入天津泰达。在中超联赛的26场比赛中，身高1.94米的瓦格纳进球12次。新冠疫情爆发后，中超联赛推迟了原定于三月开始的赛季，从周六开始，赛季在特殊的比赛模式和严格的卫生规则下开始起步。比如，球队会两个月以上不和亲朋好友发生直接接触。

瓦格纳说：“我知道，我必须放弃一部分（收入）。但生活中还有更重要的事。”据说，瓦格纳在天津的年薪纯收入达750万欧元。

据《图片报》消息，瓦格纳去年冬天回到了德国。这位慕尼黑人是在德国和家人一起度过新冠危机爆发期的。瓦格纳解除与中国的合同后，德国体育网立即猜测，瓦格纳在德国可能有两条路可走：要么返回德国甲级联赛当球员，要么开始教练生涯。