被控签证欺诈 藏匿领事馆后解放军学者唐娟出庭

被控签证欺诈的中国人民解放军军人唐娟当地时间7月27日下午以视频形式首次出庭。

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加州东区联邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）裁定，由于她存在潜逃的可能，唐娟将被继续关押。她的律师正在准备向法庭提出将其保释的辩护理由。美国司法部在上周公布了对唐娟和其他3位在美国境内的中国科学家的指控。他们被指在申请赴美签证时隐瞒了与中国军方的联系，4人都被控有签证欺诈罪。据悉，唐娟案的初审（preliminary hearing）定于8月10日。

检方人员介绍指，唐娟6月26日被控签证欺诈，她涉嫌在去年10月隐瞒军人身份以获得J-1访问学者签证，到加州大学戴维斯分校从事放射肿瘤学的研究工作。唐娟在2019年12月27日入境美国。她在今年6月20日接受美国联邦调查局（FBI）探员的询问时，被指再次就其与中国军方的联系向联邦调查人员撒谎。而根据调查显示，她是一名军人，受雇于中国人民解放军空军军医大学。

联邦调查局人员表示，唐娟在被问话和搜查后曾到中国驻旧金山领事馆寻求庇护，一直没有出来。在美国国内外媒体的关注下，她在上周五走出领事馆，随后被当局逮捕，拘押在加州萨克拉门托县监狱中。对此，加州大学戴维斯分校表示，唐娟已在6月份时离开了她在该校的访问学者一职。