隐瞒参与千人计划 阿肯色大学教授洪思忠被以44项罪行起诉

美国联邦司法部7月29日宣布阿肯色大学教授洪思忠遭到起诉。他被控犯有电汇诈欺和护照欺诈罪行。他被指曾在申请美国政府项目期间，隐瞒其参与中国“千人计划”的事实。

广告 继续浏览后续

现年63岁的洪思忠在今年5月8日遭到逮捕。他被指在申请美国国家航空航天局（NASA) 的经费时，隐瞒了自己与中国政府和中国企业的关系。当地媒体《阿肯色时报》报道指，对洪思忠最具伤害力的证据是他发给一位中国研究人员的电子邮件，这封邮件被图书馆的一名员工意外发现。他在电邮中写道，“你可以上中文网站查看美国会如何对待‘千人计划’学者。此地很少人知道我是其中之一，但如果这个消息泄露出去，我的工作将有严重麻烦。” 洪思忠被逮捕后，其所供职的阿肯色大学已通过发言人表示，校方已将他停职，并与联邦调查局人员合作。

根据美国司法部的起诉声明显示，阿肯色州西区一个联邦大陪审团已起诉洪思忠犯有42项电汇欺诈和2项护照欺诈罪行。声明指出，他从1988年开始担任阿肯色大学教授和研究员，而且一直担任该校高密度电子中心（High Density Electronics Center）的主任，在很多由美国政府资助的合同中担任调查员和共同调查员。起诉书还提到，洪思忠2013年9月到2020年5月8日有意制造骗局，以实质造假和欺骗等手段隐瞒事实，从美国政府、阿肯色大学等地获得资助。洪思忠并在2019年8月5日提交的护照更新申请中有意提供虚假信息，声称自己没有使用过其他名字，而且为了获得新护照谎称自己计划2019年8月30日启程前往新加坡，9月7日返回。

美国司法部负责国家安全的助理部长德默斯（John C. Demers）在声明中表示，“透明与正直长期以来让美国校园对知识的寻求得以持续”。他续指，“洪先生这两点都没有做到，他被控未能按照自己的义务而向阿肯色大学和美国政府机构披露他与中国公司和机构的财务和其它关系。这是中国为了非法获得美国科技而利用美国境内的研究与学术合作的标志。司法部将继续与大学合作，保护美国的研究开发免受外国政府的利用，并将起诉那些欺骗美国政府的人。”

阿肯色州西区代理联邦检察官福尔克斯（Acting U.S. Attorney Fowlkes）亦表示，“此案的电汇诈欺不光影响到阿肯色大学，还影响到美国国家航空航天局等几个重要的美国政府机构和美国空军。我们真诚希望这次调查能够向那些试图欺骗联邦政府的人发出强烈的信息”。根据司法部声明显示，如果被定罪，洪思忠将面临每项电汇欺诈罪最高20年的监禁和每项护照欺诈罪最高10年的监禁。如果他被判有罪，将由法院在对本案所特有的因素进行审查后，对他宣判，包括洪思忠以前是否有犯罪记录，他在犯罪中的作用以及侵权行为的特征等。

根据中国媒体2018年对洪思忠的报道可以看到，他是美国阿肯色大学终身教授，高密度电子研究中心主任，兼任滨州茂通电子科技有限公司技术总监。2012年入选山东省人民政府泰山学者海外特聘专家，2014年入选国家“千人计划”专家，2016年入选国家特聘专家。主要研究方向超精密集成电路研发和制造、碳化硅等第三代半导体材料封装与应用研究，尤其在超精密微细驱动控制系统的研发和器件制造、仿真、新型材料封装等领域是国际公认的权威专家之一。

报道称，洪思忠在山东任职期间，攻克了大功率AC LED驱动芯片、新能源汽车逆变器碳化硅控制系统、碳化硅特种模块封装等国际技术难题，多次获得“R&D”100大奖，在IEEE学报等发表国际知名刊物论文50多篇。协助滨州学院创建了航空工程学院，组建了20多名博士组成的研发团队，输送2批教师赴美轮训，指导科研团队取得各项专利40余项，发表省部级以上论文70余篇。目前，主持研究的新型氢燃料电池汽车控制系统已进入产品送样阶段，项目投产后预计年产值将超过20亿元。