ESPN：经调查NBA中国学校存在虐待学员现象

美国娱乐与体育电视网（ESPN）7月29日发表报道指，美国职业篮球联赛(NBA)在中国开设的篮球学校被爆有年轻学员遭到体罚与退训等不当对待事件。报道并形容这些NBA在中国的篮球培训中心是“运动员的血汗营”（a sweat camp for athletes）。

广告 继续浏览后续

报道称，该计划于2016年启动，是NBA对外战略的一部分，目的是在一个痴迷于篮球的中国市场中发展本土球员。NBA近年来在中国市场的快速发展使NBA（中国）成为了一家价值50亿美元的企业。 采访中，大多数前雇员都是以匿名的形式发言，因为他们担心损害未来的就业机会。 报道指，NBA官员要求现任和前任雇员不要与ESPN对相关事件加以谈论。 在给一位前教练的一封电子邮件中，一位NBA公共关系官员补充说，“请不要提及NBA已经建议您不要回应（采访）。”

报道还提到，当NBA决定在新疆设立一个篮球学校时则遭遇了很多问题。联合国人权官员和国际媒体多次指出，新疆有一百万维吾尔等少数民族被关押在当局口中的“再教育营”中。消息人士说，在当地工作的美国教练经常遭到骚扰和监视。一名美籍教练曾三次被在没有原因的情况下拘留，而他们作为外国人的身份则无法在当天获得住房的安排。一名前NBA雇员更是声称，他在新疆的工作环境犹如“二战中的德国”。负责国际运作的NBA副总裁兼首席运营官谭惠民（Mark Tatum）在接受ESPN采访时表示，NBA正在对该在华学校计划进行“重新评估”，并“考虑其他机会”。

这些NBA的在华学校被指是在中国政府运营的体育设施中展开的。就在上周，NBA首次承认其关闭了在新疆的篮球学校，但在被记者追问时，谭惠民则拒绝透露人权问题是否是其中的一个考虑因素。他谈到在中国开设的篮球学校的项目时说，“我们不得不谦虚一些。” “我们在这里学到的教训之一是，我们确实需要提示进行更直接的监督，并且在需要的时候进行适当地人员变动的能力。”ESPN的记者表示，他们是在去年NBA发生火箭队莫雷事件后开始了相关的调查。NBA球队火箭队总经理莫雷在去年曾通过推特转发支持香港示威者的图片而引发了一系列的NBA在华风波。

根据NBA学校官网的资料显示，这些篮球训练学校的球员年龄在14至18岁之间。ESPN还援引一些匿名的篮球学校工作人员的说法，声称学校的球员遭到教练的殴打，被安置在恶劣的条件下，且学校没有给球员提供受教育的机会，这违背了篮球训练学校与NBA建立关系时的承诺。一位曾在中国为NBA工作的美国教练将这一项目形容为“运动员的血汗营”。据悉，至少有两名教练出于他们认为对年轻球员虐待的不满而离开了岗位。

三位消息人士告诉ESPN称，在观看中国教练击打一名少年球员后，他们其中一人提出要求并获得了调职。另一位美国教练在合同到期前就离开了工作，因为他发现学校里缺乏教育的态度不合情理，并称“我无法继续每天上班看着这些孩子们，知道他们最终会成为出租车司机”。

消息人士称，在这些学校开放不久后，多名教练曾向NBA副总裁，负责NBA（中国）国际业务的施格睿(Greg Stolt)和在中国的其他NBA官员就学员们受到的身体虐待和缺乏教育的情况进行抱怨。他们指，目前尚不清楚这些信息是否传递给了纽约总部的NBA官员。 NBA则拒绝让施格睿对此发表评论。

两名前NBA雇员分别告诉ESPN称，各学校的教练定期猜测有关信息是否已被告知NBA总裁萧华（Adam Silver）。 一位前教练声称，“我说，'如果萧华出现在这里，我们都会立即遭到解雇’。”上文提到的NBA副总谭惠民称，“联盟收到了少数有关中国教练曾虐待球员的投诉，并立即向当地官方表示NBA对于这种行为持有‘零容忍’的政策，其与我们的价值观背道而驰。”他并指，这些投诉在当时并没有上报到纽约总部的官员们，包括他本人和萧华在内都不知情。

谭惠民说，“我可以告诉你，学校运动员和参加我们项目的每个人的健康和安康都是重中之重。”他向记者提到了四起发生在NBA中国篮球学校中单独的事件。尽管他称，其中只有一例是经由一名NBA员工正式提出过书面报告的。而在另三个事件中，教练们曾报告他们目击或听到了有关身体虐待的消息。 第四起事件涉及一名身体出现热衰竭的球员。他续称，“鉴于我们能做到的监督有限，我们竭尽所能了。”

三个曾为NBA在中国工作过的消息人士则告诉ESPN，中国教练对球员的身体虐待比谭惠民所提及的事件更为普遍。对于这一项目，NBA从发展联盟和美国大学联赛中挑选教练和体能训练师将他们派往中国的篮球学校工作。 一位前教练说，曾目睹过一名中国教练在零距离将球扔到一名年轻学员的脸上，并“脚踹他的肚子”。这名前教练说，“想象一下，你有一个13岁，14岁的孩子，和一个40岁正在打你孩子的教练”。其称， “我们是（这一现象）的一部分。NBA也是其中的一部分。”文章并提到，中国的教练员，特别是老一辈人习惯用体罚和虐待作为训练和惩罚球员的一部分。

据三位消息人士称，这个问题在NBA中国的各个篮球学校中十分普遍，以至于（美方）教练们反复向包括施格睿在内的NBA中国官员询问，如何处理他们所认为是对球员的身体虐待。教练们则被告知要向位于上海的NBA办公室提交书面报告。 一位教练说，他在提交报告后再也没有遇到过任何问题，但其他教练则说，这种虐待还在继续。

谭惠民则表示，“我们不对当地教练们负责，我们没有这样的权力。” 他说，“我们没有监督当地教练，学术课程或生活条件。可以公平地说，我们的参与程度少于我们想要的程度。”他并指，事后看来，NBA可能“有点天真”，以为这种结构给了联盟足够的监督。报道称，在新疆，球员们住在狭窄的宿舍里。房间是为两个人准备的，但是一位前教练说，通过在房间中放置双层床，有时一个屋子会住着多达8至10名球员。

球员们每天要训练2到3次，并且很少进行课外活动。 NBA教练和官员们开始担心，尽管文化课已被宣布作为学校计划的支柱，但体育局并未提供正规教育。当球员（有些年仅13岁）不进行训练，饮食或睡觉时，常常不会受到监督。一位教练说，访问中国的NBA官员在得知NBA学校的球员没有上学时，似乎显得措手不及。

NBA制定了一项安排，通过该安排，NBA浙江学校的球员可以在当地一所国际学校接受教育。但是在新疆或是山东的类似努力都没有获得成功。这一超长篇报道还包括其他很多内容，是由曾获得过普利策奖的《华盛顿邮报》前记者史蒂夫·费纳鲁（Steve Fainaru）和其兄弟瓦达（Mark Fainaru-Wada）进行的联合报道。