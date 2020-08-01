日本疫情急遽恶化 冲绳再次进入“紧急事态”

31日，日本新冠感染者单日新增1580人，超过解除紧急事态以前4月11的720人的两倍多，连续3天过千，而日本东京都8月1日新增感染者达472人，连续三天超过过去最高纪录。截至8月1日，东京都累计确诊数达1万3163人，其中超过半数(6466人)是7月份新增病例。

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在东京都8月1日的感染者中，20多岁与30多岁的为324人，占69%。

7月30日晚间，东京都新增感染者达367人，为史上最高，小池百合子在记者会上表示，“当前的感染已经面临疫情爆发的极度危机状态，今后若情况进一步恶化，不排除由东京都单独发布紧急状态宣言”。

冲绳县在7月31日新确诊感染人数为71名，玉城丹尼知事表示，冲绳县的警戒水平将从现有的二级提升至三级，即“感染流行期”，冲绳县独自发布县内紧急事态宣言，要求全县没有紧急和必要的事情尽量不要出门。到31日为止，冲绳县新增感染者连续5天更新过去新高，8月1日也达55人，感染病床使用率已经超过100%，医疗提供体制进入紧迫状态。此外，驻冲绳美军感染者31日新增8人，达253人。

此外，岐阜県也独自发布了“非常事态宣言”。​由此，不排除其他感染严重的自治体施行也陆续实施相应措施。

但是日本中央政府仍然认为目前的感染状况并没有到达发布紧急事态宣言的程度。日本官房长官菅义伟在31日的记者会上指出：目前不是再次发布紧急事态宣言，全面缩小社会经济活动的状况。