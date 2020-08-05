新冠疫情下难以为继，美国今年三分之一餐馆倒闭

疫情期间在纽约曼哈顿就餐的客人

一项最新预测指出，在今年，美国每三家餐馆就有一家将永久倒闭，新冠肺炎疫情正严重伤害拥有数百万劳工的美国餐饮业。

广告 继续浏览后续

根据彭博通讯社援引亚伦艾伦顾问公司（Aaron Allen & Associates）的预测，美国合计约66万家餐馆之中，多达23万1000家今年要关门大吉，这将导致美国餐馆数量原先稳定成长的情况陷入停顿，打破20年来持续增加的纪录。

经济数据显示，美国餐饮业今年已削减数数十万个职位。据亚伦艾伦公司计算，美国超过8000家餐馆因员工感染新冠病毒而受到直接影响。

这项预测反映出美国餐饮业经历一场根本性的变化，该行业在几个世代一向是美国经济的基石之一，长期以来都是美国民众就业与收入的重要来源。

数据显示，餐饮业正面临新的挑战，因为乔治亚州、德克萨斯州及佛罗里达州等美国最早重新开放餐厅堂吃座位的州，新冠病毒感染率都再度飙升。

美国企业软件提供商Zenreach执行长凯利（John Kelly）表示：“乔治亚州、德克萨斯州及佛罗里达州餐厅近期的入店人流较去年同期减半。”

另据《纽约时报》等媒体报道，在餐馆倒闭潮中，美国的4万多家中餐馆首当其冲，从纽约到旧金山到洛杉矶到波士顿，中餐馆普遍处于停业或半停业状态。有上百家中餐馆的旧金山华埠，昔日车水马龙，如今一片冷清，所有餐馆不准堂吃，部分餐馆已经宣布结业，部分只提供外卖，相信也难以维持到年底。