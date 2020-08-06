黎巴嫩-国际动员助贝鲁特灾后救援

在造成上百人死亡，数千人受伤的贝鲁特大爆炸发生两天后，国际救援开始进入黎巴嫩。法国总统马克龙周四来到事发现场，并与黎巴嫩高层政要举行了会晤。法兰西承诺提供三架军机的救援物资。黎巴嫩民众也在为数十万遭灾的人们提供帮助。

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本台RFI法广周四（2020年8月6日）的法文报道提到，贝鲁特街头是满地的碎屑，坍塌的建筑物。有的街区整个遭摧毁。许多年轻人加入了清理废墟和分发食物的工作。有人道活动者调整了其协会的力量，另有人帮助那些在灾难中失去了一切的人们。贝鲁特一名当地人告诉蒙特卡洛中东电台MCD，他们带着急救食品帮助灾民们度过最初的日子。帮助那些失去了住所的人们，与当局协调在学校或其它地方予以安置。协会有巴士，把这些家庭送往安全的地方。

另一位当地人Lina在接受本台RFI法广记者Nicolas采访时表示，救援行动自发地组织了起来，许多人伸出了援手。而10月17日革命者成立了一个危机小组用于分发水和食物。

当务之急是找到过夜地

夜幕降临，Mar MIKHAEL街区浸入了黑暗之中。许多居民都离开了，因为，他们的公寓已无法居住。贝鲁特地方行政首长表示，爆炸后有30万人无家可归。

一名在爆炸中受伤的女士Siham，也失去了住所。她年事已高，与其先生经营一家杂货店，Siham所面临的问题是如何撤离？她在接受本台RFI法广记者Laure采访时说，她周二晚间从医院回家后，整夜坐在一把椅子上。人们无法就此抛弃他们的公寓和店铺。人们可以离开几天，换个想法，再回来。这个街区不知道可能会发生什么事情。一些年轻人在店铺的一侧帮忙，他们都是些自愿者。一部分是协会人士，其它人是发自来的。面对巨大的需要，许多年轻人还在继续动员。

在社交网络上，数以百计的人们提供住所。旅居蒙特利尔的一名加拿大黎巴嫩人Mohammed，在其位于贝鲁特的空宅中，组织接待灾民。他表示，自家的宅子很大，可以安置10个到12个家庭。目前只安置了三家人。他表示，在知道自己国人遭殃后，他不能无动于衷。

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