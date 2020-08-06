土耳其数千妇女抗议针对女性的暴力

在土耳其，数以千计的妇女在暑假期间里，不顾Covid-19疫情的风险，聚集在伊斯坦布尔市的亚洲一畔高呼口号，支持简称 « 伊斯坦布尔公约» (Convention d’Istanbul)的 «欧洲防止和反对针对妇女的暴力和家庭暴力公约 »。

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据本台RFI法广记者Cerise周四（2020年8月6日）发自伊斯坦布尔报道，土耳其政府认为，这一公约威胁家庭价值观，正在考虑予以退出。

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支持这一公约的土耳其妇女们则在集会示威时，逐一高呼着那些于近期遇害的妇女姓名。在七月份一整月里，土耳其全国共有36位妇女遇害。

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在安卡拉当局宣布考虑退出« 伊斯坦布尔公约»后，抗议之声横跨土耳其全境。最大规模的一次示威发生在昨天8月5日周三晚。一位26岁的年轻妇女在接受本台记者采访时表示，她支持这一公约，如果取消了，之后将可能取消保护女性的所有法律。

在现场，一名30岁的女示威组织者突然大喊指出，现政府失去了很多权力，如今利用宗教来施压。她提到了一名遇害妇女，只是因为没有依照她丈夫提议的食材做晚饭。这名女示威组织者批评土耳其政府对男人的这种做法听之任之。

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