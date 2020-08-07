塞内加尔花生产业 农民欢喜榨油厂愁

西非国家塞内加尔的花生产业遭遇瓶颈，在农民们为花生价格攀升而欢呼之际，当地榨油厂竞争不过中国买家，因收购不到原材料，面临生存危机。

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据本台RFI法广记者Olivier周五（2020年8月7日）报道，中国商人如今已是塞内加尔花生的最大买家。当地工会方面的数字显示，中国商人今年已经扫货近40万吨，塞内加尔花生种植者对此感到欣慰。因为，依照此前达成的一项政府协议，中国商人享有许多免税的优惠。他们出价也比官方定价要高。

如今，当地榨油厂撑不住了。今年已有两家厂关门。当地的大厂SONACOS和COPEOL也已裁员。

塞内加尔的工会负责人Ibrahima表示，以往每年都需要很多人手的工种，今年由于没有原材料，没有雇工。大厂COPEOL的员工，许多人仍处于技术失业，另一家大厂SONACOS也几乎没有员工了。

农民们则不以为然。一边是中国商人开出了前所未有的高价，农民家庭富裕了。但榨油厂是这一产业链中的支柱。它们的困境会波及整个产业。

塞内加尔花生种植者组织CCPA负责人表示，部分榨油厂的做法恰当，协助当地花生种植者，从提供化肥，到提供优良的种子。它们做了很多努力。尤其是COPEOL，这样的合作已经四年了。CCPA负责人希望塞内加尔官方帮助这些企业。

工会方面表示，受此前因素影响，今年7月农民们收到的种子少了，这为十月份收成少于预期埋下了伏笔。榨油厂的消失，将造成花生种植者未来面对中国买家处于劣势。

塞内加尔花生产业界人士正在与政府协商，要求重新平衡此前给与中方的优惠措施。

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