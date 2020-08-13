美国2021年前不发工作签证 波及法国

为应对Covid-19疫情对社会造成的冲击，美国总统特朗普采取的措施之一是在2021年前不发工作签证。部分法国民众也为此担忧。

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据本台RFI法广法文报道，美国特朗普总统的这一措施，造成部分法国民众职业生涯上的烦恼。毕业于数字通信专业的法国女生Alice本已找到了一份她梦寐以求的工作，在纽约的一个高级香水品牌担任项目经理。她本人将此视为一个机遇，打开职业生涯的大门，准备工作多年。但如今，她的梦想在一定程度上已经烟消云散，因为，她在去年11月就已准备了申请签证的材料。Alice介绍说，申请美国工签很不容易，需要用数月时间准备材料，还需花费1700欧元。

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另一位年轻的电脑工程师Tom，原本应该在8月初飞往拉斯维加斯。如今，他被困在法国布列塔尼的父母家中。他希望能够推迟行程。他表示，很遗憾失去了捞金的机会。他本应前往美国做大数据，但现在面临被取消或被延后。还好没有完全泡汤，他计划在2021年春季时重新提出申请。

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Tom希望美国科技巨头们的奔走，有助于工作签证的解冻。Facebook, Apple, Amazon等多家大企业都已被动员了起来，反对特朗普的这一决定，支持美国商会就此提出申诉。

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