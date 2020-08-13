Covid-19意大利不排除疫情二次爆发

意大利最近几天的卫生通报让人感到不安，新感染人数和死亡人数都在增加。8月12日周三宣布的最新数字，新增感染者481人，死亡10人。

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官方认为，当前感染Covid-19病毒人数上升的原因，是由于一些度假人自疫情高发地区返回。一些地方行政首长决定采取强制检测或强制隔离的措施。为了避免行政条例上的混乱，罗马做出了一项在全国范围执行的决定。

意大利宣布一系列防疫新措施

据本台RFI法广常驻罗马记者Anne报道，意大利卫生部长，经政府的科学委员会同意，现已签署了一项新法令，对来自西班牙 ˎ 克罗地亚 ˎ 希腊和马耳他的所有旅客，开展Covid-19检测。呈阳性者将被隔离两周，然后再做检测。此外，意大利将加强对车站 ˎ 港口和机场的卫生检控。

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鉴于8月15日意大利传统节日将至和新一波疫情的感染者平均年龄是34岁，罗马可能将执行严格的，限制夜生活的措施。此外，意大利决定把哥伦比亚列入暂时禁止入境的国家名单。

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比利时首都要求必须佩戴口罩

据本台RFI法广记者Jérémy发自布鲁塞尔的采访报道，在比利时首都，许多民众对强制佩戴口罩的措施予以支持。不过有受访者Julien表示，当前的高温天气造成执行上的困难。

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