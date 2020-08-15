不是歧视黑人而是歧视亚裔和白人，耶鲁大学遭美国司法部指控种族歧视

美国司法部近日指控耶鲁大学(Yale University)在录取新生时存在歧视亚裔和白人的现象，违反了联邦民权法，必须改正。

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据《华尔街日报》和NBC电视报道，一些亚裔学生投诉在申请部分长春藤大学时遭到不公对待后，司法部提出法庭文件，支持亚裔美国人团体的指控，对耶鲁大学的调查是政府这方面的最新行动。司法部在寄给耶鲁大学律师的信中，详细指陈了对该校的调查结果，认为耶鲁大学每年因为种族原因拒绝了大量亚裔和白人申请人，这些申请人如果不是因为自己的种族，将会被录取。

领导司法部民权局的助理部长德雷班德（Eric Dreiband）在信中说：检察官发现，耶鲁大学对申请入读该校本科的人，根据种族和来源国加以歧视，种族是耶鲁每年决定数百个录取名额的决定性因素。调查发现，在相似的学业条件下，亚裔美国人和白人学生被录取的可能性只有非洲裔公民的1/10到1/4。信中说：“非法地将美国人分成不同种族和族裔群体，助长了成见、仇恨和分裂。”

德雷班德表示：司法部要求耶鲁立即停止并同意不再将种族或来源国作为未来录取新生的因素，如果耶鲁计划继续使用种族和来源国作为录取因素，校方必须先向司法部提交方案，证明这样做符合法律要求，即仅限于用来提高多元化，包括列明终止种族歧视的日期。

耶鲁大学发表声明，指司法部的指控“毫无根据”且“轻率论断”。耶鲁发言人皮特（Karen Peart）称耶鲁在录取新生时考虑众多因素全面衡量申请人，包括其学业成绩、领导才能、背景等。耶鲁不会改变录取程序，并说耶鲁对自己的招生程序感到自豪，不会因为没有根据、仓促草率的指控就加以改变。

但司法部在给耶鲁的信中表示：如果耶鲁不改变目前的招生政策，司法部将准备提出起诉。耶鲁接受联邦政府数百万元资金，必须遵守民权法，禁止根据种族、肤色、来源国等因素的歧视行为。