半岛电视台披露“塞浦路斯文件”：中国富豪悄然移民欧盟

总部设在卡塔尔首都多哈的半岛电视台8月23、24日发表独家调查报道指，欧盟成员国塞浦路斯在2017年至2019年间，向全球超过70多个国家的各类申请人批准了1400本"黄金护照"，其中超过500本发放给了中国人。这是半岛电视台获得的"塞浦路斯文件"（The Cyprus Papers ）内容。

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据悉，塞浦路斯政府2013年推出一份"塞浦路斯投资计划"，根据这项计划，通过购买房地产等形式在当地投资至少215万欧元，并无犯罪记录的外国人，便可以申请到所谓的"黄金护照"。塞浦路斯护照可以带来很多好处，它不要求你居住在当地，保障你进出其它26个欧盟国家以及在那里工作的自由。半岛电视台的调查记者在研究了这份泄露的"塞浦路斯文件"后发现，获取黄金护照的多为俄罗斯人、中国人和乌克兰人。而在对申请人背景的审查过程中，塞方被指并不严格，且申请人被要求自行提供相应的资格证明材料。

报道称，塞浦路斯政府因该投资计划两年内得到70亿欧元的进账。这在经济低迷的塞浦路斯无疑是珍贵的强心剂。在约500名中国入籍者中，半岛电视台公开了8人的资料，其中包括亚洲首富碧桂园的女当家杨惠妍。据福布斯公布的2020年世界女富豪排行榜，杨惠妍排行第6，估计资产达到203亿美元。据了解，她的财富主要来自其父、碧桂园创始人、董事局主席杨国强。杨国强有着全国政协委员的头衔。申请别国护照或者永久居民身份在中国并不违法，不过中国不承认双重国籍。理论上，杨惠妍于2018年10月23日取得塞浦路斯护照后，不能继续保留中国国籍。

被半岛电视台公开的取得了塞浦路斯国籍的中国人还包括几个省市的人大代表和政协委员。另据《南华早报》的报道指出，这些人一旦被发现拥有外籍身份，将被取消人大或政协代表资格。被公开的资料还包括，成都市人大代表陆文彬（音）于2019年7月、武汉市黄陂区区政协委员陈安林（音）2018年7月、前浙江金华市政协委员傅正军（音）2017年11月以及山东滨州市政协委员赵振鹏（音）2019年2分别得到塞浦路斯护照。

《南华早报》还提到，如在中国国企担任要职的人物，同样不允许拥有外国护照。在半岛电视台披露的名单上，有国企华润电力总裁唐勇的名字出现。报道称，唐勇于2019年1月取得了塞浦路斯护照，同年12月，从华润置地调任到华润电力担任总裁。正如上文所提到，申请塞浦路斯护照除了要满足在当地的投资要求外，自身因无犯罪记录。但"塞浦路斯文件"显示，正是在这一点上漏洞百出。

来自中国的商人张克强曾因股权交易而被判刑，以及另一名中国商人李家东曾因洗钱超过1亿美元遭到美国制裁，他们二人都被指获得了塞浦路斯"黄金护照"。在类似的丑闻被揭发后，塞浦路斯于2019年修订相关法律，不仅对投资者从严调查，而且还可以注销已经发放的护照。目前已有大约30人的塞浦路斯公民权被取消。与此同时，"塞浦路斯投资计划"还在实施着。半岛电视台称，过去2到3年中获得塞浦路斯护照的来自中国的500多人中，只公开了8名"政治公众人物"，其余的绝大部分都没有重要的政治背景以及犯罪历史。

此外，半岛电视台还提供了11名中国申请者的个人资料，而没有列出他们的姓名，包括“中国一家证券公司的投资银行前负责人”，“电动汽车制造商的主席”和“香港一家制药公司的首席信息官”。报道称，中国公民是参加该“黄金护照”计划的第二大客户， 最大的群体是约有1000名申请人的俄罗斯公民。此前，欧盟委员会曾在2019年1月的一份报告中警告称，“黄金护照”计划可以帮助有组织犯罪集团渗透到欧洲，同时增加洗钱、腐败和逃税的风险。