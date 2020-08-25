美宇航局华裔研究员因隐瞒涉中国人才计划被起诉

美国司法部8月24日发布声明指，德克萨斯农工大学（Texas A&M University）教授成正东被捕。成正东被指控在其所在团队为美国宇航局(NASA)进行研究期间故意隐瞒他与中国学术和商业机构的关系。他违反了其所获得的美国政府专项拨款的规定。美国司法部官员表示，将继续揭露那些参与中国政府人才计划的人。

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美国司法部在当天的声明中指控现年53岁的成正东犯有串谋、做虚假陈述和电信欺诈的罪行。根据刑事指控书，在好几年的时间内，成正东博士故意采取措施，隐瞒自己与一所中国大学和至少一家中资公司的关系和合作。而他从美国政府获得的研究拨款则禁止他参与中国、任何中国拥有的公司或任何中国大学合作或协调。

声明还提及，成正东在中国担任不为德州农工大学和美国宇航局(NASA)所知的高级研究职位，并参与了中方的人才计划。美国联邦调查局（FBI）休斯顿特工主管特纳（Perrye K. Turner）在司法部发表的声明中称，“成博士被控隐瞒他与广东工业大学以及其它外国大学的关系，同时无视在他受雇于德州农工大学期间按照他的美国宇航局合同所制定的规则。”

美国司法部负责国家安全的助理部长德默斯(John Demers)亦在声明中表示，“我们再次目睹了未披露而参与中国政府人才计划可能带来的刑事后果。”他说，“成教授据称就他与中国政府的关系向他的大学和美国宇航局做出了虚假陈述。司法部将继续寻求揭露那些参与这些人才计划的人，并将利用我国和我们宝贵的研究机构的行为曝光。”

据悉，成正东在2004年被德州农工大学聘用，2012年至2018年期间为广东工业大学工作。从广东工业大学的网站上可以看到，成正东是该校“百人计划”的特聘教授，还曾是广东省“珠江学者”讲座教授。另据法庭公布的刑事诉状，成正东另在2014年与广东工业大学合作成立了佛山市格维科技有限公司。他曾被广东深圳的南方科技大学聘为带薪客座教授，并且是位于安徽合肥的中国科技大学的“千人计划”的申请人。

另据公开资料显示，成正东1967年10月生，湖南邵阳人。本科期间就读于中国科技大学近代物理系，毕业后在中国科学院高能物理研究所攻读硕士学位。之后在美国普林斯顿大学 （Princeton University）获得物理学博士学位，并在该校的材料研究所和哈佛大学（Harvard University）进行博士后工作。

德克萨斯州南区联邦检察官帕特里克（Ryan K. Patrick）在声明中谈到，“中国正在用从世界各处地方偷来的砖打造经济与学术机构。目前美国有140万为了正确原因而来此的外国研究人员和学者，然而，中国的人才项目却在利用我们开放与自由的大学。这些利益冲突必须披露，当这类利益冲突违反法律时，我们将追究那些人的责任。”据了解，成正东已在上周日被收押，本周一首次出庭。

美国司法部强调，指控文件中包含的细节都是指控，在被告经法庭审判在被排除合理存疑的情况下被证明有罪之前，他应被推定为无罪。此外，成正东所供职的德克萨斯农工大学对此案调查的积极配合也得到了FBI探员的感谢。