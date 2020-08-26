Covid-19 : 瑞士人对收集个人数据争议不大

面对Covid-19病毒蔓延，瑞士当局开始在餐馆等，难以总是保持住社交距离的地点收集个人数据，甚至还为此推出了一个智能手机平台，得到民众与业者的接受。

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据本台RFI法广记者Jérémie.L周三（2020年8月26日）发自日内瓦报道，瑞士当地的一名餐饮业者在采访中介绍说，他现在已习惯于在顾客下单订餐前，就询问其地址，名字，电话号码，订餐时间，和出生年份。有过一次，当地医生要求提供某日某时的信息，只是用于提醒人们需要注意那些症状，在必要时前往做检测。

上述数据保留两周时间，每位顾客都有一个二维码。一名接受采访的女子Eliane觉得这一措施有益无害。尽管，她知道留下地址已是一种强制措施。她表示，如果不做解释，人们想不到要这么做。只要有一个人遭感染，至少，人们会得到通知。至于旨在预防Covid病毒的个人数据是否会被用于其它目的，她觉得极小。一名日内瓦人表示，有关个人数据的说法令人感到可笑, 大家的口袋里装着Iphone, 使用脸书, 数据早已外泄。

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对餐饮业者，这一手机应用是付费的。但瑞士当局决定予以提供资助，便于其发展，减少使用填写表格所需的纸张。

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