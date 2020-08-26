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Coronavirus/欧洲/瑞士

Covid-19 : 瑞士人对收集个人数据争议不大

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瑞士当局开始在餐馆等，难以总是保持住社交距离的地点收集个人数据。 La Suisse impose le collecte des données personnelles dans les lieux, comme les restaurants, où la distanciation physique n'est pas toujours possible.
瑞士当局开始在餐馆等，难以总是保持住社交距离的地点收集个人数据。 La Suisse impose le collecte des données personnelles dans les lieux, comme les restaurants, où la distanciation physique n'est pas toujours possible. © Fabrice COFFRINI / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分钟

面对Covid-19病毒蔓延，瑞士当局开始在餐馆等，难以总是保持住社交距离的地点收集个人数据，甚至还为此推出了一个智能手机平台，得到民众与业者的接受。

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据本台RFI法广记者Jérémie.L周三（2020年8月26日）发自日内瓦报道，瑞士当地的一名餐饮业者在采访中介绍说，他现在已习惯于在顾客下单订餐前，就询问其地址，名字，电话号码，订餐时间，和出生年份。有过一次，当地医生要求提供某日某时的信息，只是用于提醒人们需要注意那些症状，在必要时前往做检测。

上述数据保留两周时间，每位顾客都有一个二维码。一名接受采访的女子Eliane觉得这一措施有益无害。尽管，她知道留下地址已是一种强制措施。她表示，如果不做解释，人们想不到要这么做。只要有一个人遭感染，至少，人们会得到通知。至于旨在预防Covid病毒的个人数据是否会被用于其它目的，她觉得极小。一名日内瓦人表示，有关个人数据的说法令人感到可笑, 大家的口袋里装着Iphone, 使用脸书, 数据早已外泄。

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对餐饮业者，这一手机应用是付费的。但瑞士当局决定予以提供资助，便于其发展，减少使用填写表格所需的纸张。

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