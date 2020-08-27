Covid-19：欧盟贸易专员引咎辞职

欧盟委员会爱尔兰籍贸易专员Phil Hogan因不遵守其国家的防疫卫生措施，参加了一个不到百人的高尔夫盛会晚宴而被迫引咎辞职。爱尔兰农业部长也已去职。

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据本台RFI法广记者Laxmi.L周四（2020年8月27日）发自布鲁塞尔消息，爱尔兰籍的欧盟贸易专员Phil Hogan已于周三晚间辞职。他因没有遵守其国内的防疫措施而付出沉重代价，尽管，他之前已为这一被称之为“高尔夫门”（Golfgate）的丑闻事件多次道歉。

80多位嘉宾出席的晚宴

欧盟贸易专员Phil Hogan所犯的过失是于8月19日在爱尔兰出席了一个高尔夫盛会。晚宴上有80多位嘉宾，没有遵守预防Covid-19疫情的卫生措施。

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爱尔兰农业部长Dara Calleary也出席了这一晚宴，他最先辞职。

欧盟贸易专员Phil Hogan 8月23日就已通过推特表达了深深的歉意。他还应欧盟委员会主席Ursula von der Leyen夫人的要求，填写了一份四页纸的汇报，详细解释了他在回国期间的行为举止。并在此后承认，他根本就不应该参加这一晚宴。但这一切为时已晚。在爱尔兰政府的压力，Phil Hogan专员最终被迫向欧盟委员会提出了辞呈。

欧美贸易谈判或受影响

法国学者指出，Phil Hogan是一名经验丰富的专员，他的辞职可被视为削弱了欧盟委员会。在欧盟与美国当前贸易关系充满紧张之际，布鲁塞尔的一个重要职位出现了空缺了。

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