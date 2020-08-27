TikTok香饽饽归属终将尘埃落定 上月讨伐脸书的美籍CEO今跑路

在当下美中官方往来陷入所谓“新冷战”或“超越新冷战”之际，备受西方青年人喜爱的抖音国际版TikTok在华盛顿重压下的收购案出现了最新消息，或终将尘埃落定。美国零售业巨头沃尔玛周四发表声明证实，其将联手微软参与对TikTok的收购案。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的报道，TikTok已就出售其在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务的交易与收购方即将达成共识，交易额或将在200亿到300亿美元的范围内。

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值得一提的是，就在这一消息传出的数小时前，刚刚上任三个月的TikTok美籍CEO凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）以近期政治环境发生巨大变化为由，宣布辞职。而就在上个月，梅耶尔还曾一度抨击其竞争对手脸书以爱国的名义，试图将TikTok赶出美国市场。那么他口中政治环境的巨大转变指的是什么，又有何寓意呢，值得进一步讨论和分析。事实上，自2017年美国总统特朗普上台以来，TikTok远不是第一个受到美方压力的中国企业或子公司。从2018年年初美国开始对中国电信巨头中兴采取封杀措施以来，令当时还完全沉溺在“厉害了我的国”的宣称口径的大部分中国人来说，极少人会预料到华盛顿接下来将对以中兴竞争对手华为等一系列中资企业采取并准备采取的限制和制裁措施。分析人士称，随着今年1月武汉爆发新冠疫情，病毒随后肆虐世界并给美国社会和经济带来了历史性打击。这进一步加快了美方对北京控制下的中企在国际互联网等高科技领域占领制高点的抑制。显然，作为生长于另一种价值观和体制下，且作为中国互联网创新中少有备受西方受众欢迎的TikTok来说，毫无疑问其成为了在美国政府推动“干净网络”倡议之际的首要针对对象。

美国总统特朗普在8月6日其签署的2项行政命令中指出，将在45天后禁止美国国民或企业与TikTok及其母公司中国企业字节跳动、微信及其母公司腾讯进行业务往来，违反规定者将受到处罚。他还提出，美国政府因为允许这笔交易的成型而应从交易中获得一大笔钱。特朗普当时说，只要收购方是可靠的美国大公司就可以。他称，“我不在意，不管是微软，还是别的什么人，一家大公司、一家安全的公司、一家非常美国的公司收购它。” 就这一问题，美国国务卿蓬佩奥7月在一次采访中被福克斯新闻问到，民众是否应该把这款应用软件下载到他们的手机里时，他回答说，“除非你想让你的私人信息落入中国共产党手中。”

在特朗普宣布要求TikTok被出售的前一天，蓬佩奥在美国国务院举行的一场新闻发布会上宣布扩大美方的“干净网络”倡议，以确保美国的网络不受到中共政府的影响。蓬佩奥介绍指，这些新的努力集中在五个领域：干净运营商、干净商店、干净应用、干净云储存以及干净电缆。据悉，这些新的措施是对他在4月宣布的5G网络“干净路径倡议”的扩展。记者会上，蓬佩奥对上述倡议所包含的5大方面介绍完后强调称，“我们不能允许这种情况继续下去。我们呼吁所有热爱自由的国家和公司加入‘干净网络’。”

不过在随后的数周内，对TikTok这一备受欢迎的新兴网络巨头的收购案在短期内显然没有如此容易操作。近日有报道指，被一直认为是收购TikTok热门的微软在谈判伊始时，事实上并不愿意进行任何大规模收购。但特朗普在当时就告诉记者，“我认为购买30%的股份很复杂。”随着时间的推移，针对TikTok的收购案仅是雷声大雨点小，特朗普果然在14日进一步以行政命令的方式采取了进一步措施。他要求字节跳动在90天内从在美国运营的TikTok撤资。他并在行政命令中强调，“有可靠的证据使我相信，字节跳动可能存在损害美国国家安全的威胁。”

那么，除了美中对峙在新冠肺炎疫情下地加剧及北京在同一期间触及香港和南海等地缘政治和国际承诺敏感议题外，特朗普为什么要如此兴师动众向TikTok在美业务发起行动呢？首先，需要明确的是，特朗普并不是第一个在近期因政治因素向中国互联网企业发难的外国领导人。事实上，自中印在今年6月爆发边境暴力冲突后，印度的莫迪政府已经以国家安全为由对包括TikTok和微信在内的数十款中国应用采取了封杀措施。印方官员此后还不忘传出消息说，印方还正在对270逾种中国应用进行审查。要知道，在此之前，印度是TikTok最大的海外市场，拥有超过2亿名用户。

正所谓冰冻三尺并非一日之寒，据《华尔街日报》23日引述消息人士的话报道指，TikTok竞争对手、脸书创始人兼CEO扎克伯格早在去年秋天就已经开始在华盛顿展开了，针对TikTok等中国互联网公司的游说活动。扎克伯格被指去年10月的一次白宫晚宴上警告在场的特朗普及美国官员和议员，中国科技公司对美国的价值观和技术主导地位构成了风险。期间，他还特意点名TikTok，强调脸书支持言论自由，而字节跳动旗下的TikTok则并不支持这一承诺。当月，扎克伯格在乔治城大学发表演讲时强调，“直到不久之前，中国以外的几乎每一个国家的互联网都受到拥有强烈言论自由价值观念的美国平台的界定”，“现在无法保证这些价值观念将会胜出”。

针对来自对手的压力，梅耶尔在上月发表的一篇博客文章中写道，“在TikTok，我们欢迎竞争。我们认为，公平竞争让我们所有人都变得更好。但是，请让我们把精力集中在公平、公开的竞争上，为我们的消费者服务，而不是竞争对手脸书的诽谤攻击。脸书把自己的行为伪装成爱国主义，旨在结束我们在美国市场的存在。” 此外，梅耶尔在博文中还抨击了脸书打造TikTok山寨应用的努力。不过好景不长，梅耶尔周四最新一封给员工的信中称，动荡的政治环境和公司内部的结构调整是他选择离开的原因。

他在信中写道，“最近几周以来，随着政治环境发生了巨大改变，我深深反思了公司结构调整需要什么，以及对我这个职位的全球性角色意味着什么。在这个背景下，也随着解决方案很快会到来，我以沉重的心情告知大家我已经决定离开公司。”另据CNBC的报道，梅耶尔正式辞职，直接原因和TikTok的出售谈判有关，因为他被排除在外，这同时也意味着TikTok的收购谈判已进入尾声，很可能会在48小时内宣布结果，交易价格预计200-300亿美元。

被指将联合微软收购TikTok业务的沃尔玛则发布声明对这一消息加以证实，沃尔玛表示，TikTok在其他市场上整合电商和广告功能的方式，对创作者和用户非常有利。该公司称，“我们相信，与微软联手收购TikTok可以为沃尔玛提供重要的途径，让我们能够接触并服务于全渠道的客户，并发展我们的第三方市场和广告业务。我们非常自信，沃尔玛与微软的合作关系将满足美国TikTok用户的期望，同时也将满足美国政府监管机构的关注。”除了微软和沃尔玛的强强联手外，另一据报向TikToK提出报价的是甲骨文公司。