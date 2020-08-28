Covid-19：智利排队领救济汤的人增加

Coronavirus卫生危机已在南美洲的智利显现出饥荒。自疫情爆发以来，智利全国各地出现了众多领取救济汤的民众，这一现象不仅只是在贫民区，中产阶级现在也已陷入贫困。上一世纪80年代，皮诺切特军事独裁政权结束后消失的一些画面如今已重现。

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据本台RFI法广记者Justine.F周五（2020年8月28日）发自圣地亚哥（Santiago）报道，在智利首都北部一个仍处于封城中的市镇，十多人戴著口罩，排着队，手上拿着锅。66岁的女士Ana在接受采访时表示，她从一开始就来这里领汤，她的丈夫在三月份失去了工作，现在只剩下很微薄的退休金，他们两人现在都没有收到国家的补贴。

有人每天靠救济餐充饥

救济汤是由一个女权团体在四月份发起的。现在每天发放一百份左右。本周三的配餐是烤土豆和炒蔬菜。41岁的义工Rodrigo在接受采访时表示，Conchali当地有近30个发放救济汤的地点，他们即没有国家，也没有地方上的帮助，完全靠附近居民的馈赠，通常是一些小商贩。

这种帮助对因疫情失去工作的女子Scarlett而言极其重要。她表示，人们没钱到哪里找吃的？这一倡议太棒了。正是靠它，人们每天得以充饥。

当地义工们则对卫生防护措施有忧虑，他们也上门给那些遭隔离，不准出门的老年人或感染了Covid-19的患者送餐。

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