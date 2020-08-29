俄罗斯：反兴奋剂机构总干事被解职

俄罗斯反兴奋剂机构（Rusada）总干事Iouri Ganous，于三年前2017年8月上任，现已遭解职。俄罗斯奥委会的审计揭示其在内部管理上存在违规。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Etienne.B周六（2020年8月29日）发自莫斯科报道，在俄罗斯反兴奋剂机构负责人于昨天周五遭解职后，世界反兴奋剂机构（AMA）表示担忧，并重申旗下所有国家级机构应该保持独立于奥委会之外。遭解职的俄罗斯反兴奋剂机构总干事在国际上的口碑不错，展现了俄罗斯想要与世界体坛和解的意愿。

相关报道 自行车独立改革委员会（CIRC）的反兴奋剂报告

俄罗斯奥委会主席表示，做出解职决定的基础是行政ˎ 金融和经济违规。审计认为，在2018年至2019年间工作旅行的打的费用过于昂贵。其遭解职不是意外，最近几周已有很多迹象。而遭解职的总干事本人则表示，审计只是让他走人的一个手段。

变革力度过大

Iouri Ganous在三年前被任命为俄罗斯反兴奋剂机构负责人时，其演讲对俄罗斯体坛没有丝毫迎合。他解雇了俄罗斯反兴奋剂机构90%的职员，扫清了有关俄罗斯接受作假的阴谋论说法。

俄罗斯舆论认为，正是由于他决心彻底清除Augias奥革阿斯的牲畜栏（希腊神话故事），造成他被认为是一名“国家的敌人”。人们显然是想要他改变外观，而他却动用了坦克。

俄罗斯奥委会主席表示，接掌反兴奋剂机构总干事一职的新人将在未来六个月内获得任命。

其它 / 印度一位反贪律师挑战最高司法当局